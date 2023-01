Giovanna Chirri: chi è, età, lavoro, Papa Ratzinger, vita privata, compagno e Instagram

Ci siamo, anche oggi, lunedì 2 gennaio, torna puntuale l’appuntamento con la trasmissione condotta Serena Bortone Oggi è un altro giorno! Nonostante il clima di festa del Natale prima e del Capodanno poi, la solarità di Serena Bortone, a partire dalle 14 su Rai 1, è pronta ancora una volta a fare capolino nelle case degli affezionati telespettatori. Numerosi anche questo pomeriggio gli ospiti che si avvicenderanno in studio. Tra di loro anche la giornalista Giovanna Chirri insieme alla quale verrà ricordato il papa Emerito Benedetto XVI recentemente scomparso. Ma cosa sappiamo della vaticanista? Conosciamola meglio!

Papa Ratzinger, la salma esposta oggi a San Pietro. Fedeli in coda per l’ultimo saluto, Mattarella entra per primo

Giovanna Chirri e lo scoop sulle dimissioni di Ratzinger

Giovanna Chirri è nata a Roma nel 1959. Giornalista e scrittrice, per oltre 20 anni è stata vaticanista presso l’Ansa mentre dal 1994 è accreditata presso la sala stampa del Vaticano. Grazie alla propria conoscenza del latino, la donna è stata l’autrice dello scoop sull’abdicazione di Papa Ratzinger recentemente scomparso. Diplomata al liceo Visconti di Roma, Giovanna ha dato per prima la notizia della rinuncia di Benedetto XVI al Pontificato.

In un’intervista a La Stampa ha raccontato l’emozione di quel momento, nella consapevolezza di aver tra le mani una notizia molto delicata: ‘In questo vortice inatteso di celebrità planetaria, mi riesce difficile far capire soprattutto ai colleghi di altri paesi che non c’è stato alcun briefing e che la notizia l’ho data applicando le vecchie regole della professione di vaticanista. E cioè seguendo un evento di scarsissima presa mediatica com’era il concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto. Nella lingua e con i codici della chiesa racchiudeva un annuncio sconvolgente’.

Carriera e libri

Oltre alla pluriennale esperienza pluriennale da vaticanista, Giovanna ha collaborato con Repubblica, il Messaggero e Radio Tre. Ha scritto, inoltre, diversi libri tra i quali segnaliamo: I coccodrilli di Ratzinger, Ragazzi, vi racconto Papa Wojtyla, Karol Wojtyla. Il papa raccontato ai ragazzi e L’ultima parola. Gesti e parole di Benedetto XVI che hanno segnato la storia.

La vita privata di Giovanna Chirri

Per quel che riguarda la vita privata, Giovanna è sposata con un uomo di nome Mimmo, suo compagno di liceo, nonché di attività politica ed universitaria. Dal loro amore sono nati tre figli: Luca, Flavia e Marco.

Social

Giovanna Chirri non ha un profilo Instagram mentre possiede un account Facebook.