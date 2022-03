Giovanna di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, figli, vita privata, Bruno

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Tra le dame del parterre femminile anche Giovanna, ma conosciamola meglio!

Giovanna di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, che lavoro faceva

Giovanna è una bella signora, è siciliana, ma ha vissuto per ben 50 anni a Roma. Proprio nella Capitale, infatti, ha lavorato al ‘Palazzaccio’, in cassazione. Ha due figlie, due nipoti e tre pronipoti: sono state proprio le figlie a contattare la redazione del programma per far partecipare la mamma. ‘Mi piacerebbe un cavaliere, un brav’uomo’ – ha detto la donna durante la sua presentazione.

Un nuovo apparecchio acustico per Giovanna

La puntata di oggi si apre con un regalo inaspettato per la signora Giovanna! Le sarà infatti regalato un nuovo apparecchio acustico, così la signora potrà sentire chiaramente tutto ciò che hanno da dirle i propri interlocutori. In corso in studio alcune ‘prove tecniche’ per verificare la funzionalità dell’apparecchio: da una parte Tina, dall’altra Maria pongono delle domande alla signora così da capire se l’inaspettato regalo funziona o meno.