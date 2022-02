Giovanna di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, figli, vita privata, Charlie

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Tra le dame del parterre femminile anche Giovanna, ma conosciamola meglio!

Giovanna di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, che lavoro faceva

Giovanna è una bella signora, è siciliana, ma ha vissuto per ben 50 anni a Roma. Proprio nella Capitale, infatti, ha lavorato al ‘Palazzaccio’, in cassazione. Ha due figlie, due nipoti e tre pronipoti: sono state proprio le figlie a contattare la redazione del programma per far partecipare la mamma. ‘Mi piacerebbe un cavaliere, un brav’uomo’ – ha detto la donna durante la sua presentazione.