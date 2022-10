Giovanna Nocetti, chi è la cantante: età, carriera, canzoni, chi è il marito, oggi e foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la cantante Giovanna Nocetti, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto come cantante di Giovanna

Giovanna è nata a Viareggio il 10 marzo del 1945 ed è una nota cantante e produttrice discografica. Ha studiato canto e chitarra da piccola, poi si è trasferita a Milano per muovere i primi passi nell’armonia jazz. Il suo debutto, però, risale al 1967 con l’etichetta Meazzi. Nel 1969 ha partecipato al gioco televisivo Settevoci, poi al Cantagiro e alla Mostra internazionale di musica leggera di Venezia.

Le sue varie partecipazioni

Giovanna ha registrato tre album con l’etichetta di Alfredo Rossi, poi ha partecipato a Canzonissima e al Carosello. Ma non solo. Nel 1979, poi, ha ottenuto il successo con Il mio ex, cover di un brano brasiliano di Roberto Carlos Braga con testo italiano di Paolo Limiti. Il singolo ha scalato le classifiche della hit parade e per ben due volte si è posizionato nella chart.

La sua casa editrice e l’amore per il teatro

Giovanna nel 1994 ha fondato la Giovanna Nocetti Editore, con la quale pubblica libri di musica, teatro e didattica. Nella seconda metà degli anni ’90, tra l’altro, ha ottenuto molta visibilità partecipando a Ci vediamo in tv, trasmissione della prima fascia pomeridiana. Musica sì, ma anche teatro nella sua vita: ha allestito diversi spettacoli di musica lirica e dal 2002 per cinque anni è stata direttore artistico dell’anfiteatro di Rio Marina.

Il suo ultimo album

Nel 2022, a gennaio, è uscito il suo doppio album Io Giovanna, che è stato anticipato dai singoli Il canto di un’Eneide diversa e Yo Soy Maria.

La vita privata, chi è il marito

Quanto alla vita privata, invece, non abbiamo molte notizie. E oggi sicuramente scopriremo qualcosa in più sulla cantante nel corso dell’intervista da Serena Bortone.