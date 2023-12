Giovanni Allevi torna a suonare il pianoforte al Colosseo: esce il nuovo singolo Tomorrow

Giovanni Allevi torna a suonare: ha presentato al Colosseo di Roma il suo nuovo brano “Tomorrow”, dedicato alla Youth4Climate.

Il rinomato pianista Giovanni Allevi ha fatto il suo atteso ritorno dopo un periodo di malattia con il toccante brano “Tomorrow“, presentato in anteprima durante l’importante evento Youth4Climate a Roma. Il Maestro Allevi, anche Ambassador delle nuove generazioni nella lotta al cambiamento climatico alla Cop28, ha condiviso il suo nuovo lavoro in un video girato nei suggestivi dintorni dei Fori Imperiali di Roma, illuminati dallo sfondo del Colosseo.

Giovanni Allevi presenta Tomorrow al Colosseo

Il brano, registrato durante il difficile periodo di malattia che ha tenuto Allevi lontano dalle scene per quasi due anni, è una lenta e meditativa ballata per pianoforte solo. Il Maestro, con il suo tocco magistrale, riesce a raggiungere le corde più profonde dell’animo umano, offrendo un messaggio di speranza e resilienza. In un’intervista, Allevi ha svelato che il video del brano cattura i momenti di sofferenza vissuti durante la sua malattia, con un busto stretto sotto il cappotto a proteggere la schiena.

Il ritorno del pianista italiano al Colosseo

Il titolo stesso, “Tomorrow”, riflette il tema centrale della speranza per il futuro. In un messaggio ai suoi fan su Instagram, Allevi ha dichiarato: “Non dobbiamo aver paura della nostra fragilità. Una condizione dell’animo umano in cui ci si riconosce nei momenti di sconforto, ma che a partire dalle note di Tomorrow, si apre alla speranza di una soluzione, alla vittoria sui nostri draghi interiori”.

Tomorrow di Giovanni Allevi

Il videoclip, proiettato nel padiglione italiano durante la Youth4Climate, ha rivelato uno straordinario scenario con il Maestro Allevi immerso nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali, trasmettendo un messaggio di speranza per un domani migliore per tutti. Giovanni Allevi ha ringraziato i suoi fan per il sostegno ricevuto durante il suo periodo di malattia, definendolo il regalo più bello. Nonostante le sfide fisiche che ha affrontato, il Maestro ha evidenziato il suo amore per la vita e per la musica come elementi fondamentali che hanno contribuito al suo ritorno. Il video di “Tomorrow” è già diventato virale, raccogliendo elogi per la potenza emotiva della musica e la maestria di Allevi al pianoforte. Il suo prossimo grande passo sarà il ritorno sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo nel 2024, un evento atteso dai suoi numerosi fan in tutto il mondo.