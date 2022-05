Giovanni Caccamo: chi è, età, carriera, canzoni, fidanzata, Franco Battiato, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Giovanni Caccamo, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Giovanni Caccamo è stato scoperto da Franco Battiato

Giovanni Caccamo è nato a Modica l’8 dicembre del 1990 ed è un noto cantautore, che è stato scoperto da Franco Battiato. È diventato noto per aver vinto tra le nuove proposte il Festival di Sanremo 2015 con il brano Ritornerò da te e per essersi classificato al terzo posto al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Big con il brano Via da qui.

Dopo il diploma presso il liceo scientifico, si è iscritto alla facoltà di Architettura e parallelamente ha iniziato la sua esperienza in Rai nel cast del programma Music Gate. Da lì ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica e a collezionare, poi, un successo dopo l’altro. Nel 2012 ha incontrato Battiato, che lo ha scelto per aprire i concerti del suo tour Apriti Sesamo, mentre nel 2013 ha pubblicato il suo primo singolo L’indifferenza, prodotto proprio da Battiato. Nel 2014 Caccamo ha firmato un contratto discografico con Sugar, poi l’anno seguente ha partecipato a Sanremo con Ritornerò da te, con il quale ha vinto il Premio della critica Mia Martini. È ritornato a Sanremo con Deborah Iurato l’anno seguente, con il brano Via da qui, mentre nel 2016 ha debuttato come speaker radiofonico su Rai Radio 2. Nel 2020 ha anche rappresentato l’Italia al Festival Patway to Paris: Earth Day 50.

Il quarto e ultimo album di inediti

Giovanni Caccamo nel 2021 ha pubblicato il quarto album di inediti ‘Parola’, che ha visto la partecipazione di Willem Dafoe, Patti Smith, Michele Placido, Beppe Fiorello. Un progetto che ha messo al centro l’importanza della parola, mentre nel 2021 è stato in tour con Michele Placido per ‘Anteprima Parola Tour’.

I suoi brani di successo

Tra i brani di successo di Giovanni Caccamo ricordiamo:

Mezze verità

L’indifferenza

Ritornerò da te

Oltre l’estasi

Distante dal tempo

Via da qui

Eterno

Aurora

Il cambiamento.

Chi è la fidanzata, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Giovanni Caccamo è molto riservato sulla sua vita privata e non sappiamo se sia fidanzato o meno: si lascerà andare ai microfoni di Serena Bortone?

Instagram: Giovanni Caccamo punta sui social

Molto seguito su Instagram, con il suo account @giov_caccamo vanta 82 mila followers.