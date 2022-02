E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento a Uomini e Donne, il dating show più amato, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Con la partecipazione degli affezionati commentatori Tina e Gianni siamo pronti a scoprire tutti i dettagli delle storie di amore delle dame e dei cavalieri del programma. Oggi, al centro dello studio, Daniela, che è uscita con un nuovo corteggiatore, Giovanni. Ma conosciamolo meglio!

Giovanni di Uomini e Donne: chi è il nuovo corteggiatore di Daniela

Giovanni appare come un signore molto colto e misterioso: non ha infatti voluto rivelare molto su di lui, neppure a Daniela. Non si sa quale è la sua età, ma Tina propone circa una sessantina. E’ sardo, precisamente di Saligo, si occupa di sicurezza informatica ma ha molte passioni tra cui le lingue (ha studiato Giapponese e arabo). E’ stato sposato, ora è divorziato, e ha un figlio di 31 anni che è chef e pugile. E’ anche assistente di tango e suo zio è lo scrittore Gavino Ledda. Daniela sembra molto presa da lui nonostante Tina lo trovi decisamente presuntuoso. Come finirà la loro relazione?