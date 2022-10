Giovanni Floris: chi è, età, carriera, chi è la moglie, ultimo libro e Instagram

Giovanni Floris è un personaggio noto della televisione italiana. Da Ballarò a Dimartedì sono tanti i programmi che lo hanno visto nella veste di conduttore. Ma conosciamolo meglio!

Giovanni Floris: chi è, età, di dov’è

Giovanni Floris è nato a Roma il 27 dicembre 1967. E’ un giornalista, scrittore, saggista, autore televisivo, conduttore televisivo ed ex conduttore radiofonico italiano. Figlio di Bachisio Floris, bancario ma anche scrittore e autore di cabaret, e Pergentina Pedaccini.

Si è diplomato al liceo classico Torquato Tasso di Roma e ha proseguito gli studi laureandosi con lode in Scienze politiche alla LUISS di Roma. Dopo la laurea ha lavorato nello studio del giuslavorista Gino Giugni, e ha collaborato con diverse riviste e giornali, tra cui l’Espresso, l’Avanti!, Il Messaggero. Vinse anche il concorso d’accesso al biennio sostitutivo del praticantato della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. Dopo essere diventato giornalista professionista è stato assunto dal Giornale Radio Rai nel 1996.

Carriera: Rai e La7

Dopo aver fatto da inviato in tutto il mondo, segue la nascita dell’euro, i principali summit internazionali e l’intero sviluppo del movimento no-global, fino ai fatti del G8 di Genova che raccontò come inviato e come conduttore di Radio anch’io. Durante gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 si trovava a New York come inviato e dopo quell’esperienza, fu nominato corrispondente per la RAI dagli Stati Uniti d’America, con sede a New York, dove si trasferì.

Sale alla ribalta conducendo Ballarò, nuovo talk-show di Rai 3 nel 2022. Nel 2014 lascia la Rai e passa a La7. Il giornalista abbandona così la televisione pubblica dopo 12 anni di Ballarò e quasi venti di esperienza nell’azienda.

Libri, saggi e romanzi di Giovanni Floris

È autore di diversi saggi, tra cui Monopoli (Rizzoli 2005), Mal di Merito (Rizzoli 2007), La Fabbrica degli Ignoranti (Rizzoli 2008), Separati in patria (Rizzoli 2009), Decapitati (Rizzoli 2011), Oggi è un altro giorno (Rizzoli 2013), Ultimo banco (Solferino 2018), L’Alleanza (Solferino 2020). Ha scritto anche romanzi, tra i quali: Il confine di Bonetti (Feltrinelli 2014), La prima regola degli Shardana (Feltrinelli 2016), Quella notte sono io (Rizzoli 2016), L’invisibile (Rizzoli 2019).

Vita privata: moglie, figli, Instagram

È sposato con Beatrice Mariani e padre di due figli maschi, Valerio e Fabio. Giovanni non ha un profilo Instagram ufficiale.