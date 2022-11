Giovanni Malagò: chi è, età, carriera, chi è la compagna attuale, vita privata, figlie e Instagram del Presidente del Coni

Giovanni Malagò è l’attuale Presidente del Coni. Imprenditore, dirigente sportivo è anche un ex calciatore di calcio a 5. Oggi, martedì 8 novembre 2022, sarà ospite ad Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Vediamo di conoscerlo allora più da vicino.

La biografia di Giovanni Malagò

Giovanni Malagò è nato a Roma il 13 marzo del 1959 ed è un noto imprenditore, dirigente sportivo, ex calciatore di calcio a 5 e presidente del Coni dal 2013. Ma non solo. E’ anche membro a titolo individuale del Comitato Olimpico Internazionale dal 2019. Dopo il diploma al Liceo Scientifico, Giovanni Malagò ha praticato diversi sport e poi come primo lavoro ha iniziato a vendere auto di lusso: è stato agente della BMW, della Ferrari, della Maserati, ma da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Una carriera brillante che gli ha regalato tantissime soddisfazioni. E’ figlio di Vincenzo Malagò che per anni ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente della Roma.

La carriera

La sua carriera si divide tra il mondo dell’imprenditoria e quello dello sport. Il suo primo lavoro è stato quello di venditore di auto di lusso, poi è stato anche agente della BMW, della Ferrari e della Maserati. Come Dirigente Sportivo nel 1997 è diventato Presidente del Circolo Canottieri Aniene, mentre dall’anno successivo ricopre l’incarico di Consigliere delegato per i 100 anni della FIGC. Dal 2013 è Presidente del Coni: ad oggi è al suo terzo mandato.

I riconoscimenti

Per quanto riguarda i riconoscimenti ricevuti nel 2016 gli è stato assegnato il Premio America della Fondazione Italia USA mentre lo scorso anno è entrato, dietro nomina, nel CDA dell’Università degli Studi di Verona. Sempre nel 2o21 è stato insignito Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

La vita privata

Giovanni Malagò è stato sposato con Polissena Di Bagno. Poi, ha avuto una relazione con l’attrice Lucrezia Lante delle Rovere: dalla loro unione nel 1988 sono nate due figlie gemelle, Vittoria e Ludovica. In seguito ha avuto alcuni flirt, con Valeria Marini e Carla Bruni sembrerebbe, mentre oggi la sua compagna è Daniela Marzanati.

Controversie

L’attuale Presidente del Coni, nel corso degli anni, è finito al centro di alcune controversie legate ai suoi studi accademici, ad un presunto coinvolgimento in un incidente stradale in cui morirono due ragazzi, circa alcune vicende riguardanti dei presunti abusi edilizi nella sua villa a Sabaudia fino all’iscrizione nel registro degli indagati (poi archiviata) per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sulla costruzione dello stadio della Roma. Recentemente è anche intervenuto sulle polemiche scoppiate intorno al caso “ginnastica ritmica” chiedendo scusa alle atlete che hanno sofferto.

Giovanni Malagò Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @giovannimalago vanta 31 mila followers. Nel suo profilo condivide spesso foto e post inerenti alla sua vita professionale, con notizie provenienti dal mondo dello sport.