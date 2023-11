Giselda Torresan al Grande Fratello 2023: chi è la concorrente Nip, età, lavoro, Instagram e vita privata

Giselda Torresan è una delle concorrenti Nip della nuova edizione del GF. Conosciamo meglio la donna che entrerà nella casa.

Giselda Torresan è una delle concorrenti Nip del Grande Fratello 2023. La nuova edizione è iniziata l’11 settembre e vede anche persone comuni nella casa oltre ai più conosciuti vip. Una scelta che dovrebbe riportare ascolti in ascesa, anche se il programma non ha mai vissuto profonde flessioni. Tuttavia Berlusconi non ha gradito alcune scelte del recente passato e l’ha sottolineato. Ecco perchè le storie nella casa saranno molto più avvincenti.

Questo è quello che si evince dalle scelte fatte. Anche la volontà di prendere una donna come Giselda è chiara: una giovane che la mattina fa l’operaia e il pomeriggio prosegue a fare la sua vita, fatta di moda e stile. La passione per la condivisione e la voglia di diventare imprenditrice digitale l’hanno portata a raccontarsi sui social con un discreto seguito. Centinaia di migliaia di followers la accompagnano nelle sue giornate e la accompagneranno anche nella casa più spiata d’Italia.

Giselda Torresan, chi è la Nip del GF

Una percentuale di pubblico che si tradurrà in Audience conclamato nel momento in cui si dovrà accendere la televisione. Ascolti assicurati e piani da stabilire, ma quello che conta è la certezza di avere una storia da raccontare. Giselda ce l’ha e sarà – secondo i critici e gli addetti ai lavori – il valore aggiunto di quest’anno. Proprio perché non è famosa, ma sa essere importante. Questo è il nuovo viatico che ha conquistato Mediaset e potrebbe conquistare anche il pubblico che verrà. “Mi mancheranno gli scarponcini, lo zaino e la tenda – ha dichiarato la concorrente del Gf – Credo sia però una bella occasione per mostrarmi come una persona vera, semplice e genuina”.