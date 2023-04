Giulia Cavaglià perde il volo Vueling e inveisce contro l’hostess: ‘Per pochi minuti di ritardo, ho avuto un attacco di panico’

Disperazione per Giulia Cavaglià, che per un breve ritardo e un successivo battibecco con la hostess della Vueling ha perso il proprio volo per tornare in Italia. L’ex tronista di Uomini e Donne, come ha dichiarato in una diretta Instagram, era arrivata con quattro minuti di ritardo al gate, trovando di fronte una hostess intransigente della Vueling, che non gli ha permesso di salire sull’aereo per tornare a casa. Inutili le scuse della Cavaglià, che non hanno smosso di un centimetro le chiusure dell’operatrice di volo.

Giulia Cavaglià perde il volo della Vueling a Barcellona

La ragazza stava tornando in Italia dopo un viaggio a Barcellona, con un ritorno che si è dimostrato tutt’altro che simpatico. Infatti, la ragazza è rimasta bloccata nella città catalana, complice un ritardo sull’arrivo al volo e la pignoleria della hostess Vueling, che si è opposta in tutti i modi all’idea di far salire la ragazza italiana sull’aereo. La giovane infatti racconta sui social: “Praticamente è successo che siamo qua, siamo arrivati qua al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passare raga! Cioè, non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate, tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbarcando. Non ho parole! Non ho parole!”.

Il litigio con la hostess a Barcellona

Giulia Cavaglià si è presentata con tre minuti di ritardo al gate, nonostante le persone si stessero ancora imbarcando sul volo aereo. Sentendo la versione dell’ex tronista di Uomini e Donne, servirebbe capire anche la versione della Vueling sulla dinamica. Qualche mala parola intercorsa verso l’operatrice aeroportuale? Altre dinamiche esuli da atteggiamenti maleducati? Mancanza di professionalità dell’hostess? Tutto è possibile, ecco perchè sarebbe interessante ascoltare la “campana” della compagnia aerea, l’unica forse capace di raccontare le motivazioni all’interno del disguido (peraltro molto frequente in chi vola abitualmente con l’aereo).