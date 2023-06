Giulia De Lellis nel cast di Mare Fuori? Le ultime novità

Idea suggestiva quella degli autori di Mare Fuori, che vorrebbero portare nel cast dei propri attori il volto di Giulia De Lellis. La serie televisiva RAI non proverebbe ad agganciare per la prima volta giovani influencer, che all’interno della storia si sono ritagliati anche ruoli di discreta importanza. Per la De Lellis si tratterebbe della seconda serie tv come attrice, dopo la web serie di Una vita in bianco.

Giulia De Lellis nel cast di Mare Fuori?

Attrice o semplice volto per promuovere la serie televisiva della RAI, la De Lellis sarebbe stata contattata nelle scorse settimane. Gli autori le hanno proposto un ruolo all’interno dell’ambizioso progetto cinematografico, sui cui il noto volto televisivo starebbe seriamente ponderando di partecipare, visto anche l’immenso successo riscontrato dal progetto televisivo di Mare Fuori.

Cameo o ruolo più importante nella serie televisiva?

A spingere per l’arrivo di Giulia De Lellis nel progetto di Mare Fuori, secondo le voci di corridoio, sarebbe soprattutto la piattaforma di Netflix. Il canale digitale, che distribuisce il prodotto in streaming nelle sue varie stagioni, avrebbe aperto un tavolo proprio per sancire l’arrivo della ragazza nel progetto cinematografico. Al momento, gli autori avrebbero pensato solo a un breve cameo della De Lellis nella prossima stagione, ma qualcuno insisterebbe per affidargli qualcosa di più importante all’interno della serie televisiva.

Ingigantire il successo della serie tv con la De Lellis

Il progetto Mare Fuori ha già raggiunto un immenso successo televisivo in tutta Italia, in risultati che potrebbero essere registrati anche nelle messe in onda della serie televisiva sui canali esteri. Dopo il boom di visualizzazioni in streaming, qualche autore punterebbe sull’effetto De Lellis per provare a rendere più grande il successo del prodotto televisivo. Difficile sostenere tale linea, considerato come la storia televisiva abbia riscontrato un immenso successo anche portando alla ribalta attori che fino a qualche anno fa erano sconosciuti al grande pubblico.