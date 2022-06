Giulia Lisioli, l’ex di Blanco confessa: “Dopo la rottura sono finita in ospedale”

Ormai è ufficiale. Il cuore di Blanco appartiene a un’altra persona. La storia con la ragazza di ‘Notti in bianco’ non è più la sua metà. A ‘prendere il suo posto’ Martina Valdes, una delle ballerine del Mamacita. Tante le loro storie insieme e dopo tante polemiche, ecco che Giulia, l’ex, racconta la sua versione.

Le dichiarazioni di Giulia, ex di Blanco

“Questo non è un periodo facile. Avevo anche pensato di chiudere i social per un po’ di tempo. Però poi ho capito che nella vita dobbiamo andare avanti. Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. Eravamo appena lasciati. È andata com’è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più”.

Queste le sue prime parole dopo un mese dalla rottura in una diretta Instagram. Aveva dichiarato che non ne avrebbe più parlato ma ora, sono uscite fuori altre indiscrezioni che raccontano il dolore della ragazza.

“L’ho visto con un’altra e sono finita in ospedale”

Questa settimana a DiPiù Tv Giulia Lisioli si è aperta in una lunghissima confessione.

“Ho scoperto che Riccardo, anche se per tutti è Blanco, aveva un’altra attraverso un video che mi hanno girato che ritraeva lui in discoteca baciarsi con un’altra ragazza mai vista prima. Da quel momento nella mia testa un vuoto totale: ricordo solamente di aver avuto un malore e di essere stata soccorsa da mia madre. Per il dolore sono finita in ospedale“.

Ha confessato poi di aver sofferto di attacchi di panico e per questo ha iniziato la cura con ansiolitici. Al suo fianco, sua mamma e il suo migliore amico.

“Quando ho visto Riccardo ho avuto un blocco totale. Non sono in grado di perdonarlo, gli ho voluto davvero bene. Ha ammesso di aver sbagliato e di tenere ancora tanto a me. Capisco anche il momento di stress che sta vivendo però ora devo pensare a me stessa.

Io per ora non ho nessuno e mi va bene così. Quando stavo con Riccardo mi trascuravo, ora voglio pensare a me e volermi più bene. Ho ripreso ad andare in palestra e sono tornata a lavorare in un bar, almeno penso poco a quello che è successo”.