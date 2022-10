Giulia Wnekowicz de Il Collegio 7: chi è, età, magia, cosa vuol fare da grande, Instagram

Manca davvero poco alla settima stagione de Il Collegio! Anche quest’anno le novità non mancheranno, basti pensare che per la prima volta dall’inizio del programma i giovani protagonisti verranno catapultati dritti dritti in un’altra epoca! Si tratta del 1958, periodo storico delicato che vide l’Italia sollevare la testa dopo il secondo conflitto mondiale. Tra i ragazzi che prenderanno parte a quest’avvicente edizione del Collegio c’è anche Giulia Wnekowicz, conosciamola meglio!

Chi è Giulia Wnekowicz de Il Collegio 7

Giulia ha 14 anni ed è una ragazza ambiziosa e solare. Vive a Figline Valdarno, un comune della provincia di Firenze e conosce la bellezza di cinque lingue: russo, polacco e italiano che parla senza problemi, mentre sta studiando lo spagnolo e l’inglese.

Rispetto ai progetti futuri, nella vita Giulia ‘vuole fare qualcosa di grande sempre però con un tocco di magia’. Veniamo dunque a quella che è una delle sue principali passioni: la magia per l’appunto: ‘Mi piace tanto la magia perché secondo me è stupendo poter vedere negli occhi di uno spettatore la sorpresa’.

Cosa vuol fare da grande

Ma la magia non è l’unica passione di Giulia. La ragazza, infatti, sogna di studiare oncologia pediatrica per poter, un giorno, salvare delle vite. Di indole curiosa, Giulia cerca sempre di approfondire i temi che maggiormente le interessano e se a scuola c’è da difendere i diritti delle compagne è pronta a farsi in quattro!

Cosa dicono i genitori

La ragazza è davvero una cittadina del mondo, basti pensare che i suoi bisnonni sono di origini asiatiche, i nonni sono russi e altri parole si contano qui a li sparsi per il mondo. Insomma, una personalità niente male quella della ragazzina! Ma cosa diranno di lei i genitori? ‘Giulia è un raggio di sole che ci illumina la stanza’, dichiara affettuosamente la madre nel video di presentazione.

le aspettative sul Collegio

‘Io la vedo bene al Collegio, credo che vivere la vita dei nonni le può essere molto di aiuto per capire anche noi’ spiega ancora la madre. Che l’esperienza al Collegio aiuti, dunque, la giovane Giulia a mettersi ancora di più nei panni dei propri genitori scoprendo ch’essi non sono poi così ‘boomer’ come pensa?

Instagram e Tik Tok

Giulia è su Instagram con il nome magic.giuly, lo stesso nome utilizzato su Tik Tok. Il suo account Instagram vanta 1.685 follower, ma a breve — vista la sua partecipazione a Il Collegio — sicuramente i suoi ammiratori faranno lievitare questo numero a dismisura.