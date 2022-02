Giuliana di Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Biagio: età, lavoro, figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Oggi al centro dello studio Biagio, pronto a rimettersi in gioco anche in questa nuova edizione! Dopo la fine della storia con Daniela e dopo la rottura della frequentazione con Elena, il cavaliere napoletano ha deciso di conoscere meglio Giuliana, una nuova dama del parterre femminile.

Giuliana di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Biagio

Giuliana è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne e ora è al centro dello studio perché sta frequentando Biagio, uno dei cavalieri più discussi della trasmissione. Lui, così focoso e passionale, riuscirà a trovare la donna giusta? Biagio è stato spesso criticato, ha frequentato più dame, senza riuscire a trovare l’incastro perfetto e ora è pronto a rimettersi di nuovo in gioco. Su Giuliana abbiamo poche informazioni: è una bella donna e pare abbia colpito, fin da subito, il cavaliere. Si sono scambiati il numero di telefono, sono usciti insieme e pare abbiano trascorso una bella serata: sarà la prima di tante? Tra i due è scattato anche un bacio!