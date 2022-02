Giuliana di Uomini e Donne, chi è la nuova corteggiatrice di Stefano: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Stefano, ex corteggiatore di Gemma Galgani, e Giuliana, la sua nuova fiamma.

Giuliana di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, lavoro

Giuliana, stando all’accento, sembra essere romana. E’ una bella signora bionda, sa ballare la salsa e ora sta frequentando Stefano. Di lui dice che è una bella persona, divertente, simpatico, ma a quanto pare tra i due non è scattata la scintilla. Non c’è stato un trasporto sperato, forse è solo un’amicizia. Non abbiamo tante informazioni su Giuliana, è una new entry nel parterre femminile di Uomini e Donne, ma sicuramente impareremo a conoscerla durante il suo percorso. Riuscirà a trovare l’amore?