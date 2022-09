Giuliano Cederle: chi è, età, carriera, canzoni, Giuliano e i Notturni, vita privata, moglie

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Giuliano Cederle, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera: dai successi alla sfera intima. Fino alle canzoni con i Notturni e al successo da solista.

Il successo con Giuliano e i Notturni

Giuliano Cederle è un noto cantante, noto soprattutto per essere stato il frontman della band ‘Giuliano e i Notturni’, gruppo musicale che nel 1969 si è diviso. Il gruppo, in realtà, è nato nel 1968 con l’arrivo dei Notturni, un nucleo di cinque elementi di origine vicentina (Oscar Sandri, Gianni Vettorel, Pierluigi Ronzan, Giuseppe Tognon e Roberto Gheraldi). Con loro anche Giuliano, vincitore di cinque puntate di Settevoci. Per un anno il Gruppo ha inciso 45 giri e un LP, ma il loro brano di più successo è stato sicuramente ‘Il ballo di Simone’, cover in italiano di Simon Says dei 1910.

La carriera da solista

Quando il gruppo si è sciolto, Giuliano ha proseguito la carriera da solista e ha inciso i brani Il ballo dei fiori e Che giorno è. “Ne ho fatte di tutti i colori nella mia vita – aveva raccontato a Pomeriggio 5 nel 2019 – Ho fatto il servizio militare in Sardegna, ma è stata una bellissima vacanza. Quando sono tornato erano usciti i cantautori e ci hanno ammazzato”.

La vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, per un periodo Giuliano si è allontanato dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. Sicuramente, si racconterà oggi ai microfoni di Serena Bortone.