Giulietta Revel, chi è l’attrice: età, carriera, film, Next, vita privata e foto

Attrice e film maker italiana, c’è lei, Giulietta Revel, dietro all’ultimo lavoro Next! commedia uscita al cinema a fine aprile. E oggi sarà Ospite a Oggi è un altro giorno per parlarne con Serena Bortone e raccontarsi a cuore aperto. Per lei si tratta del resto di un momento importante per la sua carriera considerando che la pellicola è il suo primo lavoro alla regia: ma cosa sappiamo su di lei? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo!

Dagli esordi al debutto dell’attrice Giulietta Revel, carriera

La sua carriera sin qui è stata caratterizzata da teatro, cinema e televisione. Ma è adesso che le si è presentata la grande occasione: la regia del film, Next! E’ laureata in scienze politiche mentre tra i suoi film come interprete troviamo Tartarughe sul dorso (2005). Al cinema la troviamo anche con A luci spente e Italian Village mentre il debutto a teatro risale alla fine degli anni 80′. Ma Giulietta Revel ha fatto anche tantissima televisione e lavorato alla conduzione di vari programmi come SOS uno mattina, Signori la radio, Signori la fiction, signori lo sport, e Viaggio in Italia. Nel corso della sua carriera ha ricevuto, tra gli altri, il premio Anica per il cortometraggio I colori del buio all’Off film Festival di Roma.

Next di Giulia Revel, il film sui sogni segreti: la trama

Il 2003 segna la svolta per l’attrice e scrittrice italiana con il lavoro alla regia di Next film sui sogni segreti che ognuno di noi ha. Una commedia sicuramente divertente ma anche riflessiva che parla di come insoddisfazione e confusione riguardi la vita moderna per ciò che riguarda sesso, la volontà di avere un corpo diverso, un lavoro differente e così via. Nel cast – la produzione è interamente autofinanziata – anche Barbara Bouchet, Corinna Clery, Alessandro Haber, Paolo Conticini. L’uscita nelle sale in 10 città italiane c’è stata il 27 aprile 2023.

La vita privata dell’attrice

Su di lei non si hanno molte notizie per ciò che riguarda la vita privata. Ha però un account Instagram che potete trovare qui Giulietta Revel (@giuliettarevel). Ad oggi conta circa un migliaio di followers.

