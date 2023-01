Tiziana Rocca, chi è il marito Giulio Base: età, carriera, film, figli, vita privata e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Anche quest’oggi la solarità della conduttrice è pronta a regalare un momento di gioia e spensieratezza ai suo affezionati telespettatori. Ma chi saranno gli ospiti presenti in studio? Tra i volti che vedremo quest’oggi della Bortone anche la produttrice Tiziana Rocca. Cosa sappiamo della sua dolce metà Giulio Base?

Chi è Giulio Base

Giulio Base è nato a Torino il 6 dicembre del 1964 ed è un noto regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico. Dopo il diploma alla Bottega Teatrale di Firenze, ha conseguito la laurea in Storia del Cinema presso la Facoltà di Lettere e Filosofia alla Sapienza e quella in Teologia all’Istituto Patristico Augustinianum nella Città del Vaticano. Il suo esordio è avvenuto come attore di teatro, mentre come regista ha ottenuto un premio internazionale come miglior opera al Festival Internazionale del cinema di San Sebastian in Spagna con Crak del 1991. Da lì un successo dopo l’altro e una carriera brillante alle spalle: nel 2021 il suo film ‘Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma’ è stato opera di pre-apertura alla Festa del Cinema. Inoltre, Giulio dal 1996 è socio del Mensa mentre nel 2017 ha preso parte alla dodicesima edizione del reality L’Isola dei Famosi venendo eliminato in semifinale.

La vita privata

Giulio Base ha avuto una storia d’amore con l’attrice Anna Falchi. Dal 2001, però, è sposato con la PR Tiziana Rocca, dalla quale ha avuto tre figli: Cristiana, Vittorio e Valerio. L’uomo prima di sposarsi con Tiziana Rocca aveva alle spalle un matrimonio con un’altra donna. I due avevano celebrato l’unione per scherzo all’interno di una cappella ma il matrimonio era tutto tranne che fittizio e Base è riuscito ad annullarlo sono nel 2015.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @giulio_base vanta oltre 10 mila followers.