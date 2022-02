Giuria demoscopica Sanremo 2022, cos’è, da chi è composta e quando vota

Questa sera inizia il Festival di Sanremo 2022 e quest’anno a giudicare cantanti e canzoni ci sarà anche la giuria demoscopica che per il 2022 cambierà il suo nome Demoscopica 1000. Ma che cos’è la Giuria Demoscopica? E’ una delle tre giurie che decide chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo, insieme alla giuria dei giornalisti (in sala stampa) e al televoto dato dai telespettatori. Ma è proprio la giuria demoscopica ad avere un ruolo di particolare importanza specialmente in determinate serata.

La Giuria Demoscopica: cos’è e da chi è composta

Abbiamo visto che la Giuria Demoscopica quest’anno si chiamerà Demoscopica 1000. Questo perché sarà composta da 1000 persone selezionate con criteri altamente specifici che vanno a rappresentare un campione quanto più realistico ed eterogeneo possibile della popolazione italiana in base alle fasce d’età, alla provenienze regionale e alle preferenze musicali che non devono essere omogenee. Tutti i componenti della giuria demoscopica dovranno votare utilizzando un’applicazione con la quale saranno collegati.

I componenti della giuria demoscopica non saranno quindi fisicamente a Sanremo, ma si collegheranno da remoto, contrariamente da quanto avveniva negli anni passati. Questo a causa dell’emergenza Coronavirus. La giuria demoscopica non è chiamata al voto in tutte le serate del Festival, ma solo nelle ultime tre. Nelle prime due serate, infetti, voterà solo la Giuria della Sala Stampa.

Festival di Sanremo, le altre Giurie

Le altre giurie sono, come detto, la Sala Stampa (che quest’anno si chiama giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web) e il Televoto espresso dai telespettatori. Ma ogni giuria non ha lo stesso peso decisionale: per quanto riguarda la giuria demoscopica inizierà a votare solo dalla terza serata, quando si esibiranno tutti e 25 i cantanti in gara. Il peso del voto della giuria demoscopica sarà del 50%, così come quello del televoto.

Dopo ogni votazione si stilerà la media delle serate precedenti: verrà fatta la somma di tutti i voti, e da questo si avrà la classifica generale.

Venerdì, il giorno delle cover: la giuria demoscopica “pesa” di meno

Lo stesso principio vale per la quarta serata, venerdì 4 febbraio, quando gli artisti in gara si esibiranno con delle cover, ma il peso della giuria demoscopica, sarà inferiore (33%), perché quel giorno tutte e tre le giurie voteranno. Anche alla fine di questa giornata si farà una nuova media che genererà una nuova classifica.

La serata conclusiva sarà suddivisa in due parti: nella prima i voti saranno espressi solo dal televoto. Non appena scelte le tre canzoni finaliste, le classifiche precedenti vengono azzerate e si procede con un’altra votazione. A questo punto torna in gioco la giuria demoscopica, con un peso del 33%. Il televoto peserà per il34%, mentre la Sala Stampa per il 33%. Sarà questo il voto decisivo che decreterà il vincitore del Festival di Sanremo.