Giuse The Lizia a Sanremo Giovani 2023: chi è, età, canzoni, fidanzata, foto, Instagram, testo e video di Sincera

Sanremo Giovani, c’è anche il bagherese Giuse The Lizia, al secolo Giuseppe Puleo tra gli 8 finalisti. Il suo brano si intitola “Sincera”. Conosciamo meglio l’artista siciliano, la sua storia e il suo stile musicale.

La voce emergente della musica italiana: Giuse The Lizia

Il suo vero nome è Giuseppe Puleo, ma sul palco è Giuse The Lizia e si esibisce con il brano “Sincera“. Ha 20 anni ed è nato e cresciuto aBagheria, ma vive e studia a Bologna dal 2020. Ha iniziato a suonare la chitarra nel periodo delle scuole superiori, facendo parte di una cover band dedicata alle canzoni degli Strokes. In seguito si è avvicinato al cosiddetto “cantautorap“. Il suo primo singolo, che si intitola “Vietnam”, è uscito nell’aprile 2021 per Maciste Dischi, con la produzione di Mt. Monkey. Il suo ultimo lavoro è “One More Time”, prodotto da Iacopo Sinigaglia.

Le sue canzoni

Nel maggio 2021 è ospite del format Trap take di radio 105 presentando un brano inedito suonato voce e chitarra elettrica. Nell’estate 2021 Giuse The Lizia sale per la prima volta sul palco, nella cornice del Mi Manchi (Mi Ami) storico festival milanese e durante l’estate accompagna i migliori artisti della scena in un piccolo tour di 12 date, artisti tra cui Gazzelle, FrahQuintale e Psicologi. Nel giugno 2021 esce “Serate Toste”, secondo singolo prodotto sempre da Mr Monkey.

Il 5 novembre 2021 esce “Come minimo”, EP di esordio acclamato da pubblico e critica in cui fonde urban e itpop. Il 13 maggio 2022 esce il suo secondo EP “LALALACRIME”, preceduto dall’uscita dei singoli “Parole peggiori”, “Particelle” feat Laila Al Habash e “Il brutto del mondo” feat Memento, mentre il 6 luglio è uscito il suo quarto singolo “Fatti tuoi”. Il 28 ottobre pubblica “One more time”, il nuovo singolo.

Ha una fidanzata? Sì

Non si hanno, al momento, notizie sulla sua vita privata neanche dai social. Si sa che ha una fidanzata che non ha potuto vedere durante il lockdown e questo gli ha fatto capire il valore della condivisione. Racconta spesso, poi, di un episodio personale che ricollega alla musica: “Circa due anni fa ero con un mio amico in giro in motorino ed una macchina in doppia fila ha aperto lo sportello all’improvviso perforandomi lo zigomo. Dieci centimetri più su e probabilmente sarei cieco da un occhio. Vivo come viene e poi metto tutto in musica. Le tipe che incontro, i maglioni che compro, le strade che percorro, gli amici che frequento. Le canzoni per me sono tipo la mia cicatrice. Mi ricordano chi sono, cosa voglio e soprattutto che tutto nella vita arriva all’improvviso. Io scrivo per vederci sempre“.

Il testo di “Sincera”

Gente che vedo, facce da zombie

mille chiamate ma non rispondi

e grida che spaccano le pareti

soliti vizi e soliti vecchi

luci che sbucano dai cespugli

e cose già vecchie ma che non butti

la vita è veloce, io la rincorro

cambierà tutto ma sarò già pronto

e lasciami stare che ho mille sbalzi d’umore

se ti parlo di me

e chiamo un dottore per questi tagli sul cuore

beh beh

Ho una scusa per ogni ritardo

fuori piove però sono calmo

se poi passi da me, ma non passi da me

Tu mi fai andare giù giù

giù giù

se il cielo non è più blu più blu

speravo che fossi sincera

e scusami per ieri sera

un’altra giravolta, volta

perché c’ho la memoria corta

e giuro che sono sincero

e pure che lo hai detto

io me lo sono perso dai

Dovrei mettere in ordine le priorità

perché mi sono perso dentro la città

e ci siamo incrociati già un paio di volte

scambiati due parole come niente fosse

e lo sappiamo bene come finirà

se ci facciamo male ma non ci importa

e lo facciamo ancora un’altra volta

Ho la risposta per ogni domanda

tu mi chiedi cos’è che mi manca

se poi passi da me, ma non passi da me

Tu mi fai andare giù giù

giù giù

se il cielo non è più blu più blu

speravo che fossi sincera

e scusami per ieri sera

un’altra giravolta, volta

perché c’ho la memoria corta

e giuro che sono sincero

e pure che lo hai detto

io me lo sono perso dai

Scusa baby sono sincero

se mi chiedi come mi va

brutta storia vuoto alla pancia

se mi parli manca l’aria

scusa baby te lo ripeto

dormo poco e sono a metà

brutta storia sarà sincero

come si fa

Tu mi fai andare giù giù

giù giù

se il cielo non è più blu blu blu

speravo che fossi sincera

e scusami per ieri sera

un’altra giravolta, volta

perché c’ho la memoria corta

e giuro che sono sincero

e pure che lo hai detto

io me lo sono perso dai

Instagram

Al profilo @giuse__the.lizia, troviamo l’account Instagram di Giuse The Lizia. Al momento, conta 12.7 K di Followers. Sul suo profilo, è solito pubblicare autoscatti e soprattutto fotografie legate ai suoi lavori discografici.