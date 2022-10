Giuseppe, chi è il corteggiatore di Federica a Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata, figli, Instagram

Ci siamo, torna puntuale come sempre l’appuntamento con Maria De Filippi, il dating show più amato di sempre! Anche oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5 saranno numerose le storie di tronisti e corteggiatori che si intrecceranno regalando ai telespettatori un crescendo di emozioni. Quest’oggi in studio c’è la tronista Federica Aversano che è uscita con il corteggiatore Giuseppe. Come sarà andata tra di loro?

L’esterna tra Federica e Giuseppe

Federica e Giuseppe sono usciti in esterna, cosa che non è andata a genio al corteggiatore Federico che si è subito espresso in merito all’all’uscita avvenuta tra i due. Le cose tra di loro, tuttavia, non sembrano essere andare nel migliore dei modi. Federica non ha infatti avvertito alcun feeling decidendo di eliminare il ragazzo.