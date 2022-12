Giuseppe Cionfoli: chi è, età, carriera, oggi, canzoni, religione, chi è la moglie, figli e foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, oltre a Katia Ricciarelli che si racconterà con un giovane talento di 12 anni, anche Giuseppe Cionfoli, noto cantautore ed ex religioso che parlerà della sua carriera e della sua vita privata.

La vita ‘religiosa’ di Giuseppe Cionfoli

Giuseppe Cionfoli è nato a Erchie il 18 ottobre del 1952 e oggi è un noto cantautore, ex religioso, noto al grande pubblico nei primi anni ’80 con il nome di Fra Cionfoli. Sappiamo che è nato da Immacolata e dal vedovo Gabriele Vox: i due lo hanno concepito durante la fuitina, la mamma poi non ha voluto sposare il padre. Che si è rifiutato di riconoscere il figlio. Dopo un’infanzia un po’ travagliata, Cionfoli è entrato nell’ordine dei Cappuccini e oggi è un ex religioso.

Il debutto a Domenica In

Giuseppe Cionfoli, poi, nel 1981 ha esordito come cantautore: ha presentato a Domenica In il brano ‘Nella goccia entra il mare’. Poi ha partecipato a Sanremo, dove è diventato noto con le partecipazioni del 1982 e del 1983, quando ha presentato Solo grazie e Shalom. Nel 1985, invece, la sua canzone ‘Marta’, è stata utilizzata come sigla dell’omonima telenovela.

L’abbandono della tonaca sacerdotale

Costretto a scegliere tra la vita religiosa e la carriera, Cionfoli nel 1988 ha abbandonato la tonaca. E nel 1989 è convolato a nozze con Loredana, ex testimone di Geova. Nel 2006, poi, l’artista ha partecipato all’Isola dei Famosi e nel 2011 ha pubblicato la canzone Dedicato a Sarah Scazzi sulla vicenda del delitto di Avetrana. Nel 2015, invece, si è candidato come consigliere regionale nella lista di centrodestra Puglia nazionale e nel 2016 ha preso parte al programma musicale Millevoci.

Chi è la moglie Loredana, figli

Ma veniamo alla vita privata. Cionfoli nel 1989 è convolato a nozze con Loredana, ex testimone di Geova. E dal loro amore sono nati tre figli: Samuel, Vera e Consuelo. L'artista è anche nonno di tre nipotini.

Instagram di Giuseppe Cionfoli

Giuseppe Cionfoli ha un profilo Instagram e potete seguirli qui, a questo account @giuseppecionfoli2017