Giuseppe Cionfoli, chi è la moglie Loredana: età, lavoro e figli

Il cantautore italiano, Giuseppe Cionfoli, ex religioso francescano, noto al grande pubblico nei primi anni ’80 con il nome di Fra’ Cionfoli, è sposato con Loredana. Un unione salda che va avanti da decenni, un legame che ha indotto il cantautore a svestirsi dell’abito talare. Ma chi è Loredana la moglie del cantante? Cosa sappiamo di lei?

Chi è la moglie di Cionfoli, Loredana?

Loredana e Giuseppe vivono a Bari con i loro tre figli, Samuel, Vera e Consuelo, che li hanno resi anche nonni. I due sono sposati dal 1989, ma la verità è che di Loredana si hanno poche informazioni, probabilmente perché lontana dai riflettori. La storia tra i due è stata complessa, visto che si sono incontrati quando lui era un frate e già avanti nella sua carriera di cantante.

La coppia è molto unità, hanno una grande complicità che gli consente di stare insieme anche a distanza di oltre 30 anni di matrimonio. Loredana al marito ha dedicato anche un videomessaggio nel quale dice: “Non è stato facile vivere non tanto con l’uomo, che è meraviglioso, quanto il personaggio che hai dovuto incarnare. Tante volte non sei stato capito ma sei sempre andato avanti con l’amore del Signore”.

Come si sono incontrati il cantautore e la moglie

È stato l’incontro con Loredana che ha indotto Cionfoli ad uscire dall’Ordine nel 1988 e ha raccontato in un’intervista in tv come ha conosciuto la moglie. “Mia moglie è la figlia dell’autista che mi accompagnava ai concerti e ho tre figli, Samuel, Vera e Consuelo. Ma la mia spiritualità non ne ha risentito: frate ero e frate sono rimasto. Ogni tanto mia moglie dice: vai un po’ a riflettere in convento. E in effetti il chiostro mi manca”.

La decisione di lasciare l’Ordine per sposarsi

Una decisione sofferta quella di Cionfoli che quando conobbe Loredana era frate, ma il papà di colei che diventerà la moglie del cantautore voleva farle conoscere il cantautore perché non condivideva la sua scelta di essere testimone di Geova. “Il padre la portò da me – ha raccontato ancora il cantautore – per farle capire che stava sbagliando, le feci capire che la situazione era un’altra ma dalla nostra frequentazione iniziai a provare gelosia appena si fidanzò. In quel periodo dovevo decidere se dentro o fuori, ci ho messo 5 anni e Loredana attendeva. Poi lei andò a Torino, io andai a prenderla e divenne mia moglie”.