Giuseppe di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, over, instagram, Ida

Eccoci di nuovo al classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con il dating show più amato di sempre: Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi, con gli storici opinionisti Tina e Gianni, è pronto per regalarci nuove sorprese. Ida Platano è una delle dame del Trono Over più belle e corteggiate, ma anche una delle più sfortunate. Oggi in studio sono giunti die nuovi corteggiatori per lei, e anche se la bella dama non ha scelto nessuno uno di loro, Giuseppe, ha chiesto di restare perché vuole assolutamente trovare l’amore vero. Conosciamolo meglio!

Giuseppe di Uomini e Donne: chi è

Giuseppe è un signore di 51 anni molto elegante. Segue Uomini e Donne dalla prima edizione, su sua stessa dichiarazione, ed è giunto in redazione per conoscere la bella Ida. Viene da Milano, precisamente dalla provincia, ed è un imprenditore del reparto idraulico. Afferma di essere restato molto colpito da Ida, la vede come una persona vera e ritiene che hanno molto in comune in quanto anche lei, proprio come lui, ha alle spalle molte relazioni deludenti (è anche separato). Giuseppe desidera molto innamorarsi nuovamente e mettersi in gioco, ma purtroppo nella vita reale non ci riesce: spere, perciò, di farcela grazie al dating show. Ha fatto di tutto per giungere in redazione e conoscere Ida, tuttavia la bella dama non se la sente di conoscerlo.

Colpo di scena a Canale 5

Anche se giunto per conoscere Ida, una volta incassato il suo rifiuto, Giuseppe ha avanzato una richiesta a Maria De Filippi: restare nel programma se, magari, può interessare a qualcuna delle altre signore presenti. Questo perché, ha affermato, vuole davvero trovare l’amore e conoscere nuove persone per raggiungere questo suo obiettivo. Cosa accadrà? Ci sarà qualche signora pronta a conoscerlo? O, magari, la stessa Ida Platano tornerà sui suoi passi?