Cristiana, Giuseppe e Diamante Pedersoli: chi sono i figli di Bud Spencer, età, carriera, vita privata, film, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Orietta Berti e Fabio Rovazzi, anche Cristiana Pedersoli, figlia del grande Bud Spencer. Lei sarà in studio per ricordare l’amato papà. Dalla carriera all’amore.

Chi sono i figli di Bud Spencer, tutto su Giuseppe, Cristiana e Diamante

Giuseppe Pedersoli è nato a Roma l’11 febbraio del 1961 dal padre Bud Spencer (Carlo Pedersoli) e da Maria Amato. Di lavoro, Giuseppe, è uno sceneggiatore, produttore cinematografico, televisivo e regista. Ha preso parte come produttore ad alcuni film del padre tra cui: Un piede in paradiso, Botte di Natale, Al Limite e Figli del Vento. Giuseppe non è figlio unico: al seguito ci sono anche Cristiana (nata nel 1962) che di professione fa la pittrice e ultima Diamante (nata nel 1972) che, come il fratello Giuseppe, ha seguito le orme del padre ed oggi è un’attrice affermata.

Le foto su Instagram

Potete seguire i figli di Bud Spencer anche su Instagram. Se Diamante ha un profilo personale privato @diamante___ quello artista @d_artistry è pubblico. Giuseppe invece ha il profilo pubblico e lo trovate come @giuseppe.pedersoli! Cristiana, invece, potete seguirla qui: @cristianapedersoliart. Qui, come tutti, condivide scatti della sua vita privata e della sua quotidianità.

Il ricordo dei figli i Bud Spencer, oggi la figlia da Serena Bortone

I figli del grande Bud Spencer conservano un ricordo indelebile del padre, considerato come un uomo dai sani valori, molto legato alla famiglia ma soprattutto un padre sempre presente. Il primogenito della famiglia è Carlo. Come suo padre, Carlo è un affermato sceneggiatore e produttore, molto conosciuto sia nel mondo della tv che in quello del cinema.