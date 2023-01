Giuseppe Pambieri, chi è la moglie Lia Tanzi: età, carriera, film, figlia e biografia

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Dopo l’intervista a Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio dei Pooh, e a Mauro Bertoli, cofondatore della band e componente per un periodo, la padrona di casa Serena Bortone, che intrattiene il pubblico dal lunedì al venerdì, lascerà spazio al racconto di Giuseppe Pambieri, il noto attore. Che parlerà della sua carriera, della sua vita privata e dell’amore che lo lega, ormai da anni, a Lia Tanzi, sua moglie.

Cosa sappiamo su Lia Tanzi

Lia Tanzi è nata a Buenos Aires, in Argentina, il 3 novembre del 1948 ed è una nota attrice italiana. Lei, infatti, è nata da genitori italiani ed è tornata a Parma quando era piccola per accompagnare il padre, che nella vita era un pittore. Appassionata di recitazione, ha iniziato a studiare presso la scuola del piccolo teatro di Milano: ed è qui che ha conosciuto e si è innamorata di Giuseppe Pambieri, che poi è diventato suo marito.

I successi al cinema (e non solo)

Lia Tanzi ha lavorato molto nel mondo del cinema, soprattutto dalla prima metà degli anni ’70, ma ha conosciuto la popolarità con il film Mia moglie è una strega, che risale al 1980. Ha poi recitato in altri film per il grande e piccolo schermo ed è stata diretta da registi famosi come Dino Risi, Castellano e Pipolo, Steno, Carlo Vanzina, Sergio Martino e Giorgio Capitani. Tra i suoi film al cinema ricordiamo:

Salvare la faccia

Milano trema: la polizia vuole giustizia

Cugini carnali

Permettete signora che ami vostra figlia?

La signora gioca bene a scopa?

Fatevi vivi, la polizia non interverrà

Morte sospetta di una minorenne

Mia moglie è una strega

Bollenti spiriti

Maternity Blues del 2011.

Chi è il marito, figlia

Ma veniamo alla vita privata. L’attrice ha conosciuto al piccolo teatro di Milano Giuseppe Bambieri e i due a luglio del 1970 sono convolati a nozze. Dal loro grande amore, che non conosce fine, è nata la figlia Micol, anche lei attrice di teatro.