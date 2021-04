Giuseppe Provenzano: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, altezza, libri, Twitter, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Giuseppe Provenzano.

Giuseppe Provenzano: chi è, età, carriera

Giuseppe Provenzano è nato a San Cataldo il 23 luglio del 1982 ed è un noto politico italiano, dal 27 marzo 2021 vicesegretario del Partito Democratico. Dopo una laurea in giurisprudenza, ha conseguito il dottorato alla Scuola Superiore Sant’Anna e nel 2010 è diventato ricercatore dell’associazione Svimez. Nella sua carriera politica è stato ministro per il Sud e la coesione territoriale dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021 nel governo Conte II. Ma non solo politica. Ha scritto su diverse riviste economiche e giudiziarie e il suo ultimo libro è “La sinistra e la scintilla. Idee per un riscatto”, edito da Donzelli.

Giuseppe Provenzano: chi è la moglie, figli

Giuseppe Provenzano è legato sentimentalmente a Valentina Vavassori, nella vita avvocato, e dal loro amore sono nati due figli, Giovanni e Caterina.

Giuseppe Provenzano: Instagram e Twitter

Molto seguito sui social. Su Instagram con l’account @peppeprovenzano vanta oltre 7.000 followers.