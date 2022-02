Giusy Ferreri al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni, compagno, Instagram, testo, video e significato di ‘Miele’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Giusy Ferreri che salirà sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘Miele’. Ma conosciamola meglio, scopriamo di più sulla cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Giusy Ferreri al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, carriera e canzoni

Giusy Ferreri, nome d’arte di Giuseppa Gaetana Ferreri, è nata a Palermo il 18 aprile 1979 (anche se allo stato civile, per via di un errore, risulta essere nata un giorno prima). Giusy si è trasferita insieme con i genitori Alessandro e Teresa e il fratello Michele ad Abbiategrasso, in provincia di Milano: qui trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza, frequentando il Liceo Salvatore Quasimodo di Magenta. Si avvicina alla musica fin da piccola partecipando a diversi concorsi canori. A 14 anni inizia a dedicarsi allo studio del canto, della chitarra e del pianoforte e scrive le prima canzoni a 17 anni. Nel 1998 comincia la sua carriera da solista e nel 2002 firma il suo primo contratto discografico con Warner Music Italy. Nel 2008 ha partecipato alla prima edizione italiana di X Factor, dove viene notata dal giudice della categoria Over 25 Simona Ventura e da Cristiano Malgioglio: si classifica seconda. Nel 2010 Giusy viene premiata agli European Border Breakers Awards: è la prima cantante femminile italiana ad aver ottenuto questo riconoscimento internazionale. Nel 2011 ha partecipato al Festival di Sanremo, e dopo una breve pausa a causa di un intervento alle corde vocali per rimuovere un polipo, è ritornata sulle scene nel 2015 con la hit Roma- Bangkok. Da quel momento non si è più fermata, e nel 2018 ha partecipato come insegnante nel talent show Amici di Maria De Filippi. Il 18 gennaio 2019 ha pubblicato il singolo Le cose che canto nel cui video è presente anche la figlia.

Chi è il compagno di Giusy Ferreri: figlia e vita privata

Dal 2008 Giusy Ferreri è fidanzata con il geometra Andrea Bonomo: la coppia ha una figlia di nome Beatrice, nata il 10 settembre 2017. La cantante vive con la sua famiglia a Vigevano.

Giusy Ferreri testo e video della canzone ‘Miele’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Miele” la canzone con cui Giusy Ferreri salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Tu no, tu no

Tu no non hai lasciato niente

E non riesco a capire

Se ti ricorderai

Di me forse ti ho dato il peggio di me

Resto sveglia e mi chiedo perché

Piove su questa città

Dove tu mi hai voluto bene

Dove io ti ho voluto bene

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

No, non promettermi niente

Non cercarmi in un altro abbraccio no

Ma a volte capita

Di incontrare qualcuno in mezzo alla via

Che ti ricorda cos’è la vita

Che cos’è

Fino a qui

Senza te

È una lama che sa di miele

Cade a terra un altro bicchiere

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Ahhh

Non è miele

Sono già sicura che

Quest’amore ci porta via

Ubriachi di nostalgia

Se ne va

E un motivo non c’è

Questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Significato

Miele parla di amore, in una visione romantica e retrò. Nostalgia, voglia di lasciarsi andare, in un amore altalenante, che come tutti vive di alti e bassi.