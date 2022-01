Gli Homo Sapiens: chi sono, età, carriera del gruppo musicale, canzoni, membri e formazione

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche gli Homo Sapiens, ma conosciamoli meglio!

Gli Homo Sapiens: chi sono, età, carriera e canzoni

Homo Sapiens è un gruppo musicale italiano, che è stato attivo principalmente negli anni ’70. La band si è formata nel 1966, il chitarrista è Rodolfo Maltese e in quel periodo la band ha ottenuto un bel successo. Nel 1974 hanno partecipato a Un disco per l’estate con Oh Mary Lou, poi nel 1977 hanno partecipato a Sanremo con la canzone Bella da morire. Tra i loro successi ricordiamo anche Pecos Bill e Un’estate fa.

Gli Homo Sapiens: chi sono i componenti del gruppo musicale, la formazione attuale

Marzio Mazzanti è la voce e il basso elettrico; Claudio Lumetta è voce solista, batteria e percussioni (fino al 2000); Maurizio Nuti, vote e chitarrista solista dal 1972, Stefano Vincenti, voce, tastiere e chitarra ritmica dal 1990, Maurizio Novi voce e tastiere dal 2002 e Ivano Petti batteria dal 2011.