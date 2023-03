Gli ipocondriaci a Pechino Express 2023: chi sono Dario e Caterina Vergassola, età e vita privata

Ci siamo, motori accesi per una nuova scoppiettante edizione di Pechino Express! Il reality all’insegna del viaggio, dell’avventura ed in onda su Sky e su NOW TV sta per cominciare! Protagonisti dello show, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di partire, di lasciare la comfort zone della propria casa per buttarsi a capofitto in un’elettrizzante avventura! Zaino in spalle e via, dunque, alla scoperta di nuovi mondi e nuove realtà. Al timone della trasmissione troviamo Costantino delle Gherardesca, la cui bravura e maestria è pronta ad accompagnarci in un percorso che si preannuncia a dir poco intrigante! Le emozioni certamente non mancheranno, così come i ricordi ed i luoghi che resteranno impressi nel cuore e nella mente sia dei concorrenti, sia dei telespettatori che, da casa, ne seguono con affetto le vicissitudini. Nove le coppie in gara, tra di loro anche Dario e Caterina Vergassola: ‘Gli ipocondriaci’. Cosa sappiamo di loro? Conosciamoli meglio!

Chi è Dario Vergassola de Gli ipocondriaci

Nato il 3 maggio del 1957 a La Spezia, Dario Vergassola è un noto comico e cantautore di testi ironici. Il suo esordio come attore avviene nel 1988 nella manifestazione comico-teatrale di Giorgio Gaber ‘Professione Comico’. Nel 1992 vince il Festival di Sanscemo e successivamente prende parte al Maurizio Costanzo Show, dove diviene una presenza fissa. Tra il 2005 e il 2006 l’abbiamo visto vicino a Serena Dandini nella trasmissione ‘Parla con me’. Ma non solo tv. Vergassola è un artista a tutto tondo e la sua carriera può vantare diverse attività anche nel mondo della musica, del cinema e dell’editoria. A proposito di quest’ultimo aspetto ricordiamo il suo primo romanzo intitolato: La Ballata delle Acciughe. Per quel che riguarda la vita privata, Dario Vergassola è sposato ed ha due figli: Filippo e Caterina. Sarà proprio quest’ultima a fare coppia con il papà nella nuova edizione di Pechino Express! Cosa sappiamo di lei?

Caterina Vergassola, la figlia e concorrente di Pechino Express 2023

Caterina Vergassola ha 34 anni ed è nata e cresciuta in Liguria. Molto legata ai suoi genitori, ha studiato a Milano trasferendosi poi in Svizzera. Caterina lavora nel campo del marketing e poi si occupa della gestione di alcune case vacanze in Liguria. Ha due figli ed ecco cosa ha detto rispetto al rapporto del padre con i nipoti: ‘Devo dire che è sempre stato un papà super presente, da nonno ha buttato giù le barriere dell’educazione e fa fare ai miei figli cose che a me e a mio fratello non hanno mai fatto fare’. Rispetto al padre ha invece detto: ‘Da lui ho preso il modo di approcciarmi alla vita, la capacità di vedere le cose positive della vita’.

Le tappe di Pechino Express 2023

Pechino Express è un reality che fa del viaggio e dell’avventura i suoi assi portanti, ma quale sarà il percorso che i coraggiosi concorrenti intraprenderanno nella nuova, frizzante, edizione del programma? Il viaggio sarà lungo e suggestivo, ecco, nel dettaglio, tutte le tappe: