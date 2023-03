Gli italo americani a Pechino Express 2023: chi sono Joe Bastianich e Andrea Belfiore, età e ristoranti

Ci siamo, Pechino Express il reality all’insegna del viaggio e dell’ avventura, sta per prendere il via! Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di partire, di lasciare la comfort zone della propria casa per buttarsi a capofitto in un’elettrizzante avventura! Zaino in spalle e via, dunque, alla scoperta di nuovi mondi e nuove realtà. Tra abitudini di vita diverse, riflessioni e percorsi che resteranno impressi nel cuore e nella mente sia dei concorrenti stessi, sia dei telespettatori che, da casa, ne seguono con affetto le vicissitudini. Nove le coppie in gara, tra di loro anche Joe Bastianich e Andrea Belfiore: ‘Gli italo americani’. Cosa sappiamo di loro? Conosciamoli meglio!

Joe Bastianich a Pechino Express 2023

Joe Bastianich, all’anagrafe Joseph è nato a New York il 17 settembre del 1968. Imprenditore, personaggio televisivo e cantante, Joe è attivo nel mondo della ristorazione. La sua famiglia è di origini istriane ed ha una sorella minore di nome Tanya. Quattro anni prima della nascita, i suoi genitori comprarono il loro primo ristorante, il piccolo Buonavia di Forest Hills, nel Queens. Joe frequentò la Fordham Preparatory School nel Bronk e il Boston College ma dopo aver inizio a lavorare come bond-trader nella banca Merrill Lynch di Wall Street, abbandonò questa carriera per intraprendere l’attività familiare legata al mondo della ristorazione.

Nel 1993 convinse i genitori ad investire su di lui che aprirono il ristorante Becco a Manhattan. Immediato il successo riscosso dall’attività che permise alla famiglia di aprire anche altri locali fuori New York. Il ristorante Becco apparse anche in diversi e noti telefilm come Friends e Beverly Hills 90210. Bastianich ha vissuto per molti anni a Greenwich ma attualmente vive a New York. È sposato con Deanna, ha tre figli: Olivia, Miles e Ethan e due cani di nome Vasco e Quattro.

Andrea Belfiore in coppia con Bastianich

Veniamo adesso all’altro membro della coppia Gli italo americani: Andrea Belfiore. Chef e musicista molto amato negli Stati Uniti, Andrea ha 35 anni. Nel 2007 lascia l’Italia per l’America con una borsa di studio dell’Umbria Jazz grazie alla quale ha potuto studiare batteria al Berklee College of Music di Boston. Oltre alla passione per la musica – suonò, ad esempio, con la cantante norvegese Sylia – grazie all’esperienza fatta nel mondo del catering Andrea decise di dar forma ad un progetto culinario creando corsi di cucina Italia Like Locals, nei quali insegna agli americani a destreggiarsi tra i fornelli come gli italiani. Il progetto ha successo e lo chef batterista viene contattato da diverse aziende per effettuare delle collaborazioni. Ciò gli ha anche permesso di fondare insieme al suo amico Sam Akiba la società Evento.

Le tappe di Pechino Express 2023

Ricordiamo poi che il reality Pechino Express va in onda su Sky (e su NOW TV) e, come sempre, alla conduzione Costantino Della Gherardesca la cui maestria e bravura è ormai nota. Ma quale sarà il percorso che i coraggiosi concorrenti intraprenderanno nella nuova, frizzante, edizione di Pechino Express? Il viaggio sarà lungo e suggestivo, ecco, nel dettaglio, tutte le tappe: