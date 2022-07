Gloria Guida e Johnny Dorelli insieme da 43 anni: ‘Ecco il nostro segreto’. Il racconto della storia e i sospetti sui tradimenti

Nonostante la differenza d’età, sono insieme e felici come non mai da ben 43 anni. ‘Protagonisti’ di questo rapporto meraviglioso Gloria Guida e Johnny Dorelli, che si sono conosciuti per la prima volta nel lontano 1979. E da quel momento non si sono mai più lasciati, anche se tra i due ci sono ben 20 anni di differenza.

Come si sono conosciuti Gloria Guida e il marito Johnny Dorelli

A raccontare il loro primo incontro è stata l’attrice al Corriere della Sera, che ha ripercorso tutto il loro rapporto, fatto come ogni relazione di alti e bassi. Di gioie e forse anche di tradimenti. “Era il 4 novembre 1979. Avevo 22 anni, lui 42. Ero inesperta, terrorizzata”. Ma Johnny è riuscito a metterla a suo agio, lui che era rimasto stupito dalla bellezza di lei.

Quarantatré anni insieme. E un segreto: parlare tanto, confrontarsi. “Ci ha tenuto insieme il dialogo. Nei momenti di difficoltà, siamo sempre rimasti uniti, parlando, chiarendoci. Mi fa rabbia vedere i giovani che si separano subito, che non hanno voglia di lottare”. Poi Gloria Guida ha ricordato il momento più emozionante di sempre, la nascita della loro figlia Guendalina.

Il sospetto dei tradimenti

Gloria Guida, nella lunga intervista, ha raccontato di essersi innamorata di Johnny Dorelli per il suo modo di fare, per il suo essere ‘bambino’, anche se la differenza d’età c’era. E oggi, forse, si sente: “Con gli anni capisci, ma sono stata e sono felice così”. Ma l’ombra dei tradimenti, resta.

“Lui era un uomo che piaceva, faceva tournée sei mesi all’anno, io mi trovavo a casa con la bambina e il papà che si vedeva solo il lunedì, quando i teatri sono chiusi. Restare uniti è stato complicato, ma ho sempre saputo che amava solo me”. Entrambi, in realtà, hanno sospettato della loro reciproca infedeltà, in un rapporto fatto come tutti di momenti indimenticabili sì, ma anche di discussioni. Ma forse, il segreto di un amore lungo sta proprio in quello. Come diceva il proverbio? L’amore non è bello…se non è litigarello!