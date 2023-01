Golden Globe 2023 su Sky: data, orario, candidati e dove vederli in diretta tv in Italia

C’è chi non aspetta altro e chi rinuncerà anche a dormire pur di seguire i Golden Globe 2023, che sono in programma questa sera, martedì 10 gennaio 2023, dallo storico Beverly Hilton di Beverly Hills, in California. Per chi non lo sapesse, si tratta di premi e riconoscimenti importantissimi, che vengono dedicati ai migliori film e programmi tv della stagione. E si tratta di premi gestiti dalla Hollywood Foreign Press Association. Ma la premiazione si potrà seguire in diretta tv anche in Italia? A che ora e su quale canale sintonizzarsi? Questo, probabilmente, se lo stanno chiedendo in tanti.

Le candidature ai Golden Globe 2023 per il cinema

Prima di capire dove seguire l’evento, che è importantissimo per gli amanti del cinema (e non solo), ecco tutte le candidature, che sono state annunciate il 12 dicembre 2022.

Miglior film drammatico

Avatar – La via dell’acqua

Elvis

The Fabelmans

Tar

Top Gun Maverick

Miglior film commedia o musicale

Babylon

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion Knives Out

Triangle of Sadness

Miglior regista

James Cameron – Avatar la via dell’acqua

Daniel Kwan e Daniel Scheinert Everything Everywhere All at Once

Baz Luhrmann Elvis

Martin McDonagh Gli spirit dell’isola

Steven Spielberg The Fabelmas

Migliore attore in un film drammatico

Austin Butler Elvis

Brendan Frase The Whale

Hugh Jackman The Son

Bill Nighy Living

Jeremy Pope The Inspection

Migliore attrice in un film drammatico

Cate Blanchett – Tár

Olivia Colman – Empire of Light

Viola Davis – The Woman King

Ana de Armas – Blonde

Michelle Williams – The Fabelmans

Migliore attore in un film commedia o musicale

Diego Calva – Babylon

Daniel Craig – Glass Onion – Knives Out ( Glass Onion: A Knives Out Mystery )

( ) Adam Driver – Rumore bianco ( White Noise )

( ) Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola ( The Banshees of Inisherin )

( ) Ralph Fiennes – The Menu

Migliore attrice in un film commedia o musicale

Lesley Manville – La signora Harris va a Parigi ( Mrs. Harris Goes to Paris )

( ) Margot Robbie – Babylon

Anya Taylor-Joy – The Menu

Emma Thompson – Il piacere è tutto mio ( Good Luck to You, Leo Grande )

( ) Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Migliore attore non protagonista

Brendan Gleeson – Gli spiriti dell’isola ( The Banshees of Inisherin )

( ) Barry Keoghan – Gli spiriti dell’isola ( The Banshees of Inisherin )

( ) Brad Pitt – Babylon

Jonathan Ke Quan – Everything Everywhere All at Once

Eddie Redmayne – The Good Nurse

Migliore attrice non protagonista

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon – Gli spiriti dell’isola ( The Banshees of Inisherin )

( ) Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Dolly de Leon – Triangle of Sadness

Carey Mulligan – Anche io

Miglior film in lingua straniera

Niente di nuovo sul fronte occidentale ( Im Westen nichts Neues ), regia di Edward Berger

( ), regia di Edward Berger Argentina, 1985 , regia di Santiago Mitre

, regia di Santiago Mitre Close , regia di Lukas Dhont

, regia di Lukas Dhont La donna del mistero ( Decision to Leave ), regia di Park Chan-wook

( ), regia di Park Chan-wook RRR, regia di S. S. Rajamouli

Miglior film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro , regia di Guillermo del Toro

, regia di Guillermo del Toro Inu-ō , regia di Masaaki Yuasa

, regia di Masaaki Yuasa Marcel the Shell with Shoes On , regia di Dean Fleischer-Camp

, regia di Dean Fleischer-Camp Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio ( Puss in Boots: The Last Wish ), regia di Joel Crawford

( ), regia di Joel Crawford Red (Turning Red), regia di Domee Shi

Migliore sceneggiatura

Todd Field – Tár

Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola ( The Banshees of Inisherin )

( ) Sarah Polley – Women Talking

Steven Spielberg e Tony Kushner – The Fabelmans

Migliore colonna sonora originale

Carter Burwell – Gli spiriti dell’isola ( The Banshees of Inisherin )

( ) Alexandre Desplat – Pinocchio di Guillermo del Toro

Hildur Guðnadóttir – Women Talking

Justin Hurwitz – Babylon

John Williams – The Fabelmans

Migliore canzone originale

Carolina (Taylor Swift) – La ragazza della palude ( Where the Crawdads Sing )

(Taylor Swift) – ( ) Ciao Papa (Roeben Katz, Guillermo Del Toro) – Pinocchio

(Roeben Katz, Guillermo Del Toro) – Hold My Hand (Lady Gaga) – Top Gun: Maverick

(Lady Gaga) – Lift Me Up (Rihanna) – Black Panther: Wakanda Forever

(Rihanna) – Naatu Naatu (Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj) – RRR

Dove vedere i Golden Globe e a che ora

I Golden Globe, come anticipato, verranno trasmessi questa sera, quando in Italia sarà notte inoltrata, sulla NBC. Si potranno vedere, però, anche in diretta streaming su Sky, Now e su Peacock.