GP Monaco 2023: date, orari tv8, dove guardare la Formula 1 in diretta tv e streaming

Arriva il fine settimana e puntuale arriva la Formula 1. Per l’occasione, arriviamo alla tappa su circuito più affascinante e complesso dell’automobilismo: quello che sfreccia sulle strade di Montecarlo a Monaco. Un Gran Prix caratteristico della Formula 1, che proprio nella sua occasione attira non solo i presenti nella città monegasca, ma anche telespettatori da tutto il mondo.

Verso il GP di Monaco della Formula 1

Il Principato si prepara a vedere le auto più veloci del pianeta sfrecciare sulle sue strade. Si è partiti oggi a pranzo, quando dalle 13.30 le automobili hanno cominciato a prendere confidenza con il tracciato più glamour della Formula 1. Serve tecnica, tenacia e soprattutto tanta strategia, in un tracciato che storicamente premia le migliori strategie, avendo pochi margini per i sorpassi e soprattutto numerosi curve molto complesse. Saranno 78 i giri da concludere, in un percorso vicino alla lunghezza dei 3.5 km.

Il Gran Prix di Monte Carlo

C’è la storia, con ogni pilota che vince su questo circuito che entra di diritto nella leggenda. La gara è prevista per domenica 28 maggio, quando dalle 15 i motori romberanno per dare inizio alla tappa più complessa del Mondiale Piloti e Costruttori. La gara potremmo vederla su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming sulla piattaforma NOW. In differita, dalle ore 18, sarà visibile sul canale TV8. Un evento, questo, imperdibile per gli appassionati e gli amatori della Formula 1.

Cosa vedremo su Sky Sport

Ecco il calendario sul GP di Monaco previsto da Sky Sport:

Venerdì 26 maggio

Ore 11: F3 – qualifiche

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – prove libere

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.05: F2 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.40: Porsche Super Cup – qualifiche

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal

Sabato 27 maggio

Ore 10.55: F3 – sprint race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: #skymotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: qualifiche F1 (differita dalle 18.30 su TV8)

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 28 maggio