Grand Hotel Intrighi e Passioni 3, stasera su Canale 5 la terza stagione: puntate, trama e streaming

Prenderà il via questa sera, su Canale 5, la terza e ultima imperdibile stagione di Grand Hotel – Intrighi e Passioni, il period drama ambientato in un prestigioso hotel di inizio secolo, in Spagna. L’appuntamento, quindi, è in prima serata, a partire dalle 21.30 circa.

Qual è la trama della terza stagione di Grand Hotel Intrighi e Passioni

Nella precedente stagione, abbiamo visto Julio e Alicia innamorarsi, consumare il loro amore a lume di candela nella stanza segreta di Don Carlos. Ed è lì che hanno trovato le fotografie di un uomo, una figura che potrebbe far luce sul mistero della morte del patriarca della famiglia Alarcon. La coppia, infatti, ha un obiettivo: scoprire la verità. E insieme, i due, dovranno sventare nuovi complotti messi in atto da un’organizzazione misteriosa, che sta mettendo in difficoltà l’hotel. Da qui partirà la terza stagione.

Nel cast anche Megan Montaner

Nel cast della serie, realizzata da Bambù Producciones, troviamo anche una new entry, cioè Megan Montaner, la mitica Pepa de Il Segreto, che qui sarà nei panni di Maite, una donna che arriva in hotel per aiutare Alicia, sua amica, e Julio.

Dove vedere le puntate in streaming

Tutte le puntate (gli episodi sono 22) della terza stagione saranno disponibili in diretta tv su Canale 5 e in streaming sul portale Mediaset Play, dove ci saranno anche le repliche.