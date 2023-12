Grande Fratello, anticipazioni puntata 11 dicembre 2023: sorpresa in arrivo, cosa succederà nella casa

Grande Fratello, la puntata di lunedì 11 dicembre comincerà subito con qualcosa di importante: sorpresa per un concorrente, le anticipazioni.

Il Grande Fratello è pronto a ricominciare con le prime serate. Dopo la puntata di sabato, è subito tempo di nuovi bilanci e altrettante possibilità. L’uscita di Mirko dalla casa ha destabilizzato gli equilibri del reality con particolare attenzione al “triangolo” delle sue ex. Perla e Greta, infatti, risultano ancora profondamente agguerrite. Nonostante questo restano vicine, cercando di soppesare e dividere – se possibile – sofferenze e imprevisti di questo percorso.

Strategia sì, ma fino a un certo punto. Restando in tema di tattiche, emergono importanti elementi di confronto anche con Monia La Ferrera: la donna ha fatto notare alle coinquiline come certi aspetti, anche in relazione all’intimità, andrebbero tenuti fuori dalla casa e dagli equilibri del gioco. Beatrice, invece, altra personalità controversa – in quest’altalena costante di amore e odio da parte del resto dei concorrenti – riceverà una sorpresa che potrebbe lenire, in qualche maniera, la sua insofferenza. La donna rivedrà i figli.

Grande Fratello, anticipazioni della puntata: cosa succederà lunedì 11 dicembre

Alto momento di commozione durante la trasmissione: Signorini ha già avvisato i telespettatori, serviranno i fazzoletti. Una Beatrice Luzzi nella veste di madre premurosa, come forse non era mai apparsa prima d’ora. Relativamente al televoto, invece, ci sono ancora in ballo le sorti di Marco, Perla, Sara e Vittorio. Nessuno, stavolta, rischia l’eliminazione: il meno votato di questa settimana, però, finirà nell’occhio del ciclone la prossima. Il Grande Fratello è pieno di sorprese.

Le certezze, invece, sono Cesara Buonamici che torna in veste di opinionista e Rebecca Staffelli a cui sono affidati i social. Padrone di casa sempre Alfonso Signorini che dà l’appuntamento alle 21.45, dopo Striscia La Notizia, che vede il ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sul bancone, ma chi volesse può seguire la puntata (e non solo) su Mediaset Infinity. Dove trova anche le repliche delle scorse settimane. Chi, invece, è interessato a seguire gli equilibri nella casa 24 ore al giorno può sintonizzarsi su Mediaset Extra. L’occhio vigile del Grande Fratello conquista pubblico (e parte della critica) settimana dopo settimana. I numeri cominciano ad assestarsi per quello che, nonostante tutto, si conferma un vero cult.