Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di giovedì 9 novembre 2023

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality più famoso della tv in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa è successo nell’ultima puntata, la seconda di questa settimana? E soprattutto chi è stato eliminato? Ecco tutto quello che è successo ieri sera.

Tutti sintonizzati su Canale 5 in prima serata per il nuovo appuntamento con la casa più spiata d’Italia. Lunedì sera a lasciare il gioco è stata Giselda Torresan e ben sette sono stati i concorrenti a finire in nomination. Con queste premesse si è aperta la puntata del giovedì, che dovrebbe essere anche “l’ultima” nel senso che dalla settimana prossima il GF potrebbe andare in onda soltanto il lunedì. Ad ogni modo, trascorsi ormai due mesi dall’inizio dell’edizione di quest’anno, mai così ricca di novità, è tempo di capire cosa è successo nell’ultima puntata.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Ciro, Vittorio, Grecia, Letizia, Giuseppe, Giampiero e Massimiliano?

Ogni nuovo appuntamento del Grande Fratello, si sa, è in grado di regalare tantissime emozioni mettendo a “nudo” le personalità dei protagonisti: discussioni, contrasti, alleanze, riappacificazioni, questi come sempre gli ingredienti del programma. Venendo al gioco, dopo le nomination della 17esima puntata andata in onda lunedì scorso (ben 7 i concorrenti “a rischio”), c’è attesa per capire chi, tra i protagonisti finiti al televoto, ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. Precisiamo che in realtà si tratterebbe di un televoto per salvare uno degli inquilini nominati, con l’eliminazione che sarebbe a quel punto rimandata alla prossima puntata. Sarà davvero così?

Chi allora tra Ciro, Vittorio, Grecia, Letizia, Giuseppe, Giampiero e Massimiliano è stato eliminato?

Ieri sera il concorrente meno votato dal pubblico, tra i sette finiti in nomination, è stato Ciro Petrone con solo l’otto per cento di voti ed è candidato, nella prossima puntata, all’eliminazione diretta. Dopo le nomination, a rischiare di dover abbandonare la casa più spiata dagli italiani oltre a Ciro anche Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper. Tra gli immuni: Vittorio, Anita, Alex e Beatrice. Mentre Cesara Buonamici ha indicato come immuni: Massimiliano e Mirko

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello 2023

Appuntamento adesso tra pochi giorni, esattamente per lunedì prossimo, 13 novembre 2023, per capire quali altre emozioni ci attenderanno. Come sempre il Gf andrà in onda nella fascia prime time su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa. Tutte le repliche sono invece disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity. Vi ricordiamo intanto che per le anticipazioni, le ultime news, gli aggiornamenti e i sondaggi pre-puntata vi invitiamo a non perdere gli articoli disponibili nella nostra sezione dedicata per le rubriche tv e spettacolo. Quali colpi di scena ci attendono? Ci saranno nuovi ingressi nella casa? Non perdetevi il prossimo appuntamento con il reality più seguito della tv!