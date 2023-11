Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di lunedì 27 novembre 2023

Immancabile appuntamento con il Grande Fratello, il reality più famoso della tv in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? E soprattutto chi è stato eliminato? Ecco tutto quello che è successo ieri sera.

Prosegue l’avventura degli inquilini della casa più spiata d’Italia quando siamo arrivati al 77esimo giorno di diretta. Come sempre alcuni concorrenti erano a rischio eliminazione e su di loro pendeva l’insindacabile giudizio del pubblico a scompaginare le carte in tavola. Vediamo dunque tutti gli highlights della puntata andata in onda lunedì sera.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Angelica, Rosy e Vittorio?

Dopo la 21esima puntata, ricca di colpi di scena, come per il ritiro di Ciro Petrone tanto per dirne una, tre erano stati gli inquilini della casa più spiata d’Italia a finire al televoto. Un passaggio fondamentale che, al termine delle votazioni, ridisegnerà gli equilibri all’interno del Grande Fratello. Prima delle nuove nomination annunciate come sempre al termine della serata.

Ad ogni modo, venendo alla gara, alla vigilia della puntata del 27 novembre, tre erano i concorrenti a rischio eliminazione. Si trattava di Angelica, Rosy e Vittorio: c’è stato un eliminato tra loro? Se sì, chi ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia?

Il primo a salvarsi è stato Vittorio Menozzi che in queste ore sta facendo discutere per la sua amicizia con Beatrice Luzzi, ma evidentemente il pubblico vuole sapere come andrà a finire tra i due. A sfidarsi per l’eliminazione finale, perciò, sono state Rosy Chin e Angelica Baraldi. E Alfonso Signorini, alla fine, ha letto qual è stato il verdetto del televoto. E ad abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello è stata Angelica.

Chi è finito in nomination?

Ma la puntata, la 22esima, è stata all’insegna dei colpi di scena. Nessuno dei concorrenti ha potuto godere dell’immunità, tutti sono stati ‘nominabili’. E a finire in nomination con il rischio di dover abbandonare la casa più spiata dagli italiani nel corso della prossima puntata, sabato 2 dicembre, sono: Alex Schwazer, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri, Paolo Masella, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Fiordaliso, Rosy Chin e Beatrice Luzzi.

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello 2023

Ma quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello? Dando uno sguardo alla programmazione Mediaset il palinsesto, con l’inserimento di tanti nuovi programmi (su tutti Io Canto e Zelig), dovrebbe essersi finalmente assestato. Niente più girandole di programmi e spostamenti dell’ultimo minuto. O così almeno dovrebbe essere. Ma per il reality condotto da Alfonso Signorini ci sono comunque grandi novità: come annunciato ieri sera dallo stesso Signorini fino a Natale il Gf andrà in onda anche il sabato sera! Di conseguenza il prossimo appuntamento del Gf 2023 sarà tra pochi giorni, precisamente sabato 2 dicembre 2023. Sempre in prima serata su Canale 5.