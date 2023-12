Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di sabato 16 dicembre 2023

Torna l’appuntamento in prima serata con il Grande Fratello, il reality più famoso della tv in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? E soprattutto chi è stato eliminato? Ecco tutto quello che è successo ieri sera.

E’ sabato sera, la settimana sta volgendo al termine e come sempre il grande protagonista in prima serata su Canale 5 è il Gf! Dopo la puntata andata in onda lunedì – davvero ricca di sorprese – è tempo di vedere cosa è successo nella casa più spiata di Italia quando sono trascorsi ormai più di tre mesi dall’inizio di questa edizione. Ma tante altre emozioni attendono i telespettatori.

Nell’ultima puntata non ci sono state eliminazioni. Il che lascia presupporre che stasera qualche inquilino potrebbe essere destinato a lasciare per sempre il Grande Fratello. Sarà così? Intanto vediamo chi era a rischio eliminazione dopo le ultime nomination.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Sara, Vittorio, Perla, Grecia e Beatrice?

Dopo la 27esima puntata ben cinque erano stati i concorrenti finiti al televoto. Televoto che, come annunciato in trasmissione da Alfonso Signorini, sarà eliminatorio. E dunque, salvo colpi di scena, uno dei protagonisti di questa edizione finiti al televoto potrebbe uscire dalla casa.

Ma chi tra Sara, Vittorio, Perla, Grecia e Beatrice è stato eliminato? Chi ha dovuto lasciare per sempre la casa più spiata d’Italia?

Articolo in aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello 2023

Ma quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello? Ormai sembra chiaro: Mediaset, come detto in apertura, ha deciso di ripristinare in pianta stabile il doppio appuntamento settimanale del Gf mantenendo le due prime serate del lunedì e poi del sabato. Questo almeno fino a Natale. Nel nuovo anno, invece, stando ai rumors raccolti, il Gf potrebbe riprendersi l’appuntamento del giovedì sera considerando la messa in onda di programmi come C’è posta per te o Amici il serale. Intanto però di sicuro c’è che il prossimo appuntamento del Gf 2023 sarà allora tra pochi giorni, precisamente lunedì 18 dicembre 2023. Sempre in prima serata su Canale 5.