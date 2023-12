Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di sabato 9 dicembre 2023

Appuntamento in prima serata con il Grande Fratello, il reality più famoso della tv in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? E soprattutto chi è stato eliminato? Ecco tutto quello che è successo ieri sera.

E’ sabato sera e per il secondo weekend consecutivo, dopo la fine di Tu sì que vales, il grande protagonista su Canale 5 è il Gf, quest’anno in un’edizione tutta nuova e per certi versi inedita. In questi giorni siamo alle prese ancora con il triangolo amoroso nella casa più spiata d’Italia e c’è attesa di capire gli ultimi sviluppi. Ma di mezzo c’era anche – come di consueto – un televoto: come è andato a finire?

A rischio eliminazione peraltro c’erano proprio, tra gli altri, anche Perla e Mirko: sarà stato uno di loro due a dover abbandonare per sempre il gioco? Intanto, tra discussioni, presunti amori, litigi e divisioni l’avventura nella casa, anche per i nuovi arrivati, prosegue. Il traguardo dei 90 giorni, ovvero dei tre mesi dall’inizio di questa edizione, è ormai alle porte: e ogni errore può rivelarsi fatale per la permanenza nella casa.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Anita, Sara, Perla e Mirko?

Il Grande Fratello continua ad appassionare gli spettatori e la notizia del ritorno del doppio appuntamento settimanale (almeno fino a Natale) ha chiaramente riscosso notevole successo tra il pubblico. Venendo al gioco, dopo la 24esima puntata quattro in tutto erano stati i concorrenti finiti in nomination e quindi al televoto.

Uno di loro, purtroppo, dovrà abbandonare il gioco terminando così la propria esperienza al Gf. Ma chi tra Anita, Sara, Perla e Mirko è stato eliminato?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello 2023

Ma quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello? Ormai sembra chiaro: Mediaset ha deciso di ripristinare in pianta stabile il doppio appuntamento settimanale del Gf mantenendo le due prime serate del lunedì e poi del sabato. Questo almeno fino a Natale. Di conseguenza, salvo nuovi cambi di palinsesto, il prossimo appuntamento del Gf 2023 sarà allora tra pochi giorni, precisamente lunedì 11 dicembre 2023. Sempre in prima serata su Canale 5.