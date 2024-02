Grande Fratello: eliminato e nomination. Beatrice disperata: ‘Ora sono davvero sola’

È andata in onda ieri, 21 febbraio, in prima serata su Canale 5 la 38esima puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini. Un appuntamento che ha visto uscire per sempre uno dei coinquilini della casa più spiata dagli italiani.

Anche ieri una puntata di tensioni e frizioni tra gli abitanti del loft di Cinecittà. Federico s’è sfogato in merito alle critiche ricevute dai suoi compagni di viaggio. Non solo attriti, però, perché Simona Tagli ha ribadito il suo affetto e la sua ammirazione per Beatrice Luzzi. Altro momento di grande gioia l’incontro di Greta con i suoi nonni.

L’eliminato della puntata di ieri

Ma al centro della puntata l’eliminazione di uno dei quattro concorrenti finiti in nomination: Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni, Stefano Miele, Federico Massera e Sergio D’Ottavi. E il meno votato dal pubblico è stato Stefano che, ieri sera, ha dovuto abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello. L’uscita di Stefano, però, ha lasciato Beatrice in lacrime: ‘Ora sono davvero sola’.

Le nomination della 38esima puntata

Come sempre anche ieri sera i gieffini sono stati chiamati alle nomination e a finire al televoto sono stati: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. In questo caso i voti decreteranno non solo colui che dovrà lasciare per sempre la casa più spiata dagli italiani, ma anche il primo finalista di questa edizione: si tratterà del più votato dal pubblico.

L’appuntamento con Alfonso Signorini, l’opinionista in studio Cesara Buonamici e tutti i componenti del cast del Grande Fratello torna lunedì prossimo su Canale 5 per una nuova puntata che, come sempre, sarà ricca di colpi di scena. Gli appassionati del reality potranno tornare a seguire le vicende che si consumano all’interno della casa lunedì 26 febbraio prossimo in prima serata.