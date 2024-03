Grande Fratello, il fratello di Greta infuriato con Varrese: cosa è successo | Sfiorata la rissa

Il Grande Fratello si è chiuso ieri sera, tra il clamore per la vittoria di Perla Vatiero, ma anche qualche incidente che ha rischiato di avere conseguenze più serie. Lo scontro tra uno dei concorrenti finalisti del reality, Massimiliano Varrese, e il fratello di Greta Rossetti, Josh, ha provocato attimi di grande tensione.

Josh Rossetti non avrebbe preso bene un commento di Varrese sulla sua ex, Monia La Ferrara, attualmente impegnata con il fratello di Greta, e si sarebbe scagliato contro l’auto sulla quale viaggiava Varrese, con calci e pugni. A documentare l’esplosione di rabbia ci sarebbero video su Instagram. Ma cosa è successo?

Calci e pugni contro l’auto di Varrese

Rossetti avrebbe iniziato a prendere a calci e pugni un muro, davanti ad altra gente tra cui proprio la vincitrice del reality e il suo fidanzato Mirko Brunetti che avrebbero cercato di calmarlo. Il giovane ha poi rivolto la sua rabbia verso l’auto a bordo della quale si trovava Varrese. Ancora cazzotti e calci oltre all’invito a scendere dalla macchina, chiaramente rivolto all’attore.

Come mai lo scatto d’ira di Rossetti

Un momento assai concitato nel quale i presenti, compresa l’attuale fidanzata del fratello di Greta, Monia La Ferrara, avrebbero cercato di far ragionare il giovane. A scatenare la furia di Rossetti sarebbe stata la reazione dell’attore, tra i finalisti del Gf, che ieri nel corso della puntata, dopo essere venuto a conoscenza della relazione tra Monia e Josh, si sarebbe rivolto alla sua ex e avrebbe applaudito, aggiungendo anche un commento: ‘Brava, brava…’. Gesto che proprio non ha digerito l’attuale compagno di Monia, Rossetti, incapace di trattenere la sua reazione.

A documentare l’accaduto sarebbe stato un gieffino, Stefano Miele che ha diffuso sui social il video. Immagini a corollario delle quali avrebbe commentato: ‘ Non si possono giustificare comportamenti violenti’.

(fonte video: “X” Mondo Tv 24)