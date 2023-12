Grande Fratello, il triangolo ‘Mirko-Perla-Greta’ verso il verdetto finale: cosa succederà stasera?

L’uscita di scena di Mirko Brunetti dalla casa del Grande Fratello ha lasciato tutti di stucco, gli altri coinquilini e i telespettatori che probabilmente si aspettavano una scelta da parte del giovane tra Perla, ex storica, e Greta, la tentatrice di Temptation Island che era riuscita a sottrarlo alla fidanzata. Resta il dubbio che dietro il televoto ci sia stato il tentativo di salvare Mirko dalle ‘grinfie’ delle due pretendenti e dalla pressione mediatica che è stato costretta a vivere dopo l’ingresso nella casa più spiata dagli italiani prima di Perla, poi di Greta.

Le confessioni di Greta a Perla che hanno lasciato di stucco

In queste ore si registra l’incredulità di Perla che proprio non si aspettava l’uscita del suo ex, mentre Greta sembra aver preso con più filosofia l’eliminazione di Mirko. Anzi la tentatrice, una volta che Mirko è uscito di scena non ha perso occasione di confessare alla sua rivale una serie di confidenze che il ragazzo le aveva fatto su Perla seppure sottolineando: ‘Poi ti dirò tutto. Ora bisogna tutelarlo’. Greta non ha, però, mancato di confessare che Mirko sembra le avesse chiesto di ‘convivere, di sposarsi. Io gli dicevo di tornare con te, ma lui faceva di tutto per dimostrarmi che voleva me’. La confessione choc, però, sarebbe stata ben altra, sempre secondo la tentatrice: ‘Mi diceva che eri fuori di testa. Scusami se ho pensato cose non belle su di te, ma era quello che mi raccontava lui’.

Cosa succederà stasera

Stasera tutti gli occhi saranno puntati sull’evoluzione di questo triangolo. Tirato fuori, vuoi per volontà del pubblico, vuoi come ‘salvataggio’ da parte del Grande Fratello, Mirko oggi avrà a che fare con le sue ex e sarà sicuramente tenuto a dare risposte sul suo comportamento e sulla sua incapacità di prendere una decisione tra Perla e Greta.

Cosa farà Mirko stasera?

E se Perla sembra ancora idealizzare il suo ex fidanzato, cercando di tutelarlo anche a livello mediatico, Greta sembra più realista e concreta puntando e non ha mancato di putare il dito contro Mirko sottolineando: ‘Mi è sembrato come se volesse stare con un piede in due scarpe e io non lo concepisco’. La tentatrice di Temptation Island non sembra aver intenzione di tornare sui suoi passi, resta da vedere, invece, quale sarà la posizione di Mirko e quella di Perla che ancora dimostra di avere un legame estremamente forte con il suo ex.