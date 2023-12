Grande Fratello, Mirko senza freni nei confronti di Perla: ‘Tra noi non c’è futuro’

Era atteso il confronto tra Mirko e Perla e il Grande Fratello non ha mancato di soddisfare le aspettative del suo pubblico. A metà serata è scoccata l’ora ‘x’ e Mirko ha fatto capolino nella casa più spiata dagli italiani per parlare con la sua ex e chiarire senza se e senza ma che tra loro ‘è tutto finito’. Anche se resta ‘un grande legame e un profondo affetto che niente potrà portarci via’. Un verdetto secco, diretto che sembra aver colto di sorpresa Perla che ha stentato a trattenere le lacrime.

Le scene ‘scabrose’ di Temptation Island che puntano il dito contro Perla

A corollario della fine di una relazione, terminata di fatto già mesi fa durante il reality Temptation Island alcune scene scabrose che il GF ha rispolverato nelle quali Perla è andata materialmente a prendere uno dei tentatori per portarlo nel suo letto, lasciando sotto choc Mirko. In quel momento, evidentemente qualcosa s’è rotto per il giovane che aveva già manifestato una certa intesa con Greta. Immagini pesanti da digerire per Perla, ma ‘necessarie. Perché sono passato per il carnefice – ha detto ripetutamente Mirko -. Ma la colpa è di entrambi’.

Le difficoltà di Mirko di gestire la presenza di Perla e Greta nella casa

Mirko Brunetti sembra essere tornato in trasmissione per togliersi qualche sassolino. D’altro canto era stato tacciato di essere un ignavo, uno uomo incapace di prendere posizione tra la ex Perla e la fidanzata più recente Greta, entrambe entrate nella casa del GF ‘per creare problemi al mio percorso. Infatti – ha ribadito Mirko – ecco che io sono fuori e loro dentro’. Proprio non gli è andata giù di dover vivere la sua esperienza al Grande Fratello con la tensione di dover gestire le gelosie e i confronti. Sballottato tra Perla e Greta, il giovane ex concorrente era entrato in confusione, ma a quanto sembra non rispetto ai suoi sentimenti, solo per la necessità di ‘trovare un equilibrio difficile all’interno della casa’ dopo l’ingresso delle due ragazze.

Cosa succederà ora tra Mirko e Greta?

Se il chiarimento con Perla sembra aver sciolto ogni dubbio su un improbabile ritorno di fiamma tra i due, resta sospesa la posizione di Greta, che dovrà aspettare la prossima puntata per avere un confronto con Mirko. Ma un’ulteriore precisazione l’ex concorrente del Gf la fa prima far calare il sipario sul triangolo che ha tenuto il fiato sospeso tutti i fan del reality: ‘Non ho mai chiesto a Greta di avere un figlio, non capisco come mai si sia inventata questa cosa…’.