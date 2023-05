Grande Fratello Nip da settembre 2023, al via i casting: come candidarsi

Se ne parlava da tempo, ma ora la certezza c’è e presto, tra qualche mese, tutti (o quasi) potranno partecipare al Grande Fratello. Ebbene sì, non ci sarà più solo la versione ‘vip’, quella condotta come sempre da Alfonso Signorini: il padrone di casa del reality show da settembre accoglierà nel loft più spiato d’Italia anche persone comuni, lontane dal mondo dei riflettori. E i fan già non vedono l’ora di seguire la nuova e ‘diversa’ edizione.

Casting Grande Fratello Nip: come partecipare al programma

Alfonso Signorini, già diverse settimane fa, aveva detto ai fan che il format tradizionale del reality show sarebbe potuto tornare. E ora tutte quelle ipotesi si sono trasformate in certezza. Sì, avete capito bene: tutti possono partecipare e ci sarà, probabilmente, un’edizione che sarà un mix tra vip e nip. Sulla pagina ufficiale del Grande Fratello è stato pubblicato un annuncio, che non lascia spazio a dubbi: “Hai sempre sognato di varcare la porta rossa? La tua vita è una storia tutta da raccontare? Il Grande Fratello sta cercando anche te. Continua a seguirci”. Al momento, però, non sono state rese note le modalità per inviare la propria candidatura.

Insomma, un po’ di suspence e l‘invito a restare connessi sulle pagine social del programma, lì dove presto, quasi sicuramente, verranno pubblicati gli aggiornamenti. Quello che pare certo, però, è che chiunque potrà candidarsi e più persone, lontane dal mondo dello spettacolo, avranno la possibilità di farsi conoscere e di raccontarsi.

Quando inizia il Grande Fratello a settembre

Al momento, quindi, sappiamo che il Grande Fratello si farà e ci sarà l’attesa versione ‘nip’. D’altra parte il programma, tanti anni fa, era partito proprio così e proprio lì, in quella casa, sono nati tanti talenti di oggi: come fare a dimenticare Luca Argentero, tanto per citarne uno? Da settembre, probabilmente da metà mese, questa possibilità verrà data a tante persone, ancora sconosciute. Ma, forse, per poco!