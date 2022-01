Grande Fratello Vip, anticipazioni 10 gennaio 2022: ospiti, nuovi concorrenti ed eliminazioni di stasera

Inizia la settimana e questo per i fan del Grande Fratello Vip vuol dire che sta per arrivare, come ogni lunedì, una nuova e imperdibile puntata del reality. Di quella trasmissione, condotta da Alfonso Signorini, che da quasi 4 mesi sta appassionando milioni di telespettatori, che seguono i ‘vipponi’ nelle prime serate e h24 su Mediaset Extra. Ma cosa succederà stasera? Tra amori che sbocciano e discussioni, ci sarà anche il tempo per le eliminazioni!

Grande Fratello Vip anticipazioni 10 gennaio 2022: i concorrenti in nomination

Proprio come venerdì, in una puntata inattesa, al televoto continuano a starci tre donne, tutte dalla personalità forte. Stiamo parlando di Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. Chi di loro verrà salvata dal pubblico? E chi, invece, dovrà abbandonare il gioco e tornare in studio? Lo scopriremo stasera!

Grande Fratello Vip 10 gennaio 2022: ultime news su Federica e Gianmaria, Sophie e Alessandro

Dopo il ‘salvataggio’ che ha fatto discutere, quando Alessandro ha deciso di rendere immune il suo ‘avversario’ in amore Gianmaria, le coppie nella casa sembrano ormai fisse. Da una parte l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e la bella e giovane Sophie, dall’altra il ‘playboy della mutua’ napoletano e l’ex valletta dell’Eredità Federica Calemme. Proprio tra questi due è scoppiato il primo bacio: sarà la volta buona?

Grande Fratello Vip: torna Sonia Bruganelli, l’arrivo di Delia Duran

Dopo due assenze, questa sera finalmente torna come opinionista Sonia Bruganelli, che era stata sostituita la scorsa settimana dalla showgirl Laura Freddi. Ma non è l’unica novità. In casa presto entrerà anche Delia Duran, la moglie di Alex Belli (squalificato dal gioco): la bella venezuelana, come da prassi, è in quarantena, ma come reagiranno i vipponi? E Soleil? Diventeranno amiche o la guerra continuerà ad essere aperta?