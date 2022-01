Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 14 gennaio 2022: ospiti, concorrenti in nomination, arrivo di Delia ed eliminati

Dopo pochissimi giorni dall’ultima messa in onda sta per tornare, come ogni venerdì che si rispetti, l’appuntamento imperdibile e atteso con il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori. O meglio, ad appassionare le storie dei “vipponi”: amori che nascono, altri che finiscono dopo baci passionali, litigi, confronti accesi e nuovi ingressi. Ma cosa succederà stasera, venerdì 14 gennaio, in prima serata su Canale 5? Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini con le sue due opinioniste ‘amiche/nemiche’ Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Grande Fratello Vip anticipazioni 14 gennaio 2022: chi è in nomination

Nella scorsa puntata la new entry Nathaly Caldonazzo è stata salvata dal pubblico e ha deciso di condannare al televoto Carmen Russo. Così, questa sera, a rischio eliminazione ritroviamo sempre tre donne: Carmen, Federica Calemme (che ha deciso di interrompere la frequentazione con Gianmaria) e la discussa e chiacchierata Soleil Sorge. Chi verrà salvata? E chi, invece, di loro tre dovrà salutare i compagni e ritornare in studio? Lo scopriremo stasera!

Grande Fratello Vip: stasera arriva Delia, cosa è successo con Alex

Dopo il periodo di quarantena, che è di prassi per via della pandemia, questa sera potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia Delia Duran, moglie di Alex Belli, ex concorrente del reality squalificato prima di Natale. Proprio lui che aveva fatto tanto parlare per la sua amicizia ‘artistica’ e per i suoi baci con Soleil Sorge. Ora, però, sarà la volta di Delia, la bella venezuelana, che durante la scorsa puntata ha ribadito a gran voce di essersi presa una pausa dal marito. Insomma, ci saranno altri siparietti al GF Vip? E come reagiranno i vipponi al suo ingresso?

GF VIP: ultime news su Gianmaria e Federica e gli ospiti di stasera 14 gennaio

Da una parte la pausa di riflessione, dall’altra la pausa definitiva che Federica ha dato a Gianmaria. Dopo i baci passionali, la bella napoletana ha preferito prendere le distanze dal ‘playboy della mutua’, che anche questa volta si trova a fare i conti con un altro ‘no’. Cosa è successo? Federica dice di pensare a un altro ragazzo fuori, di chi si tratta? Stasera, molto probabilmente, si ritornerà sull’argomento.