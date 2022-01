Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 21 gennaio 2022: concorrenti in nomination, ospiti di stasera, ultime news ed eliminato

A distanza di pochi giorni dall’ultima messa in onda, sta per tornare, per concludere in bellezza la settimana, il classico e imperdibile appuntamento del venerdì sera con il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori. Il pubblico, infatti, si è ormai affezionato alle storie dei ‘vipponi’, con amori che nascono, frequentazioni che finiscono, litigate sempre più accese e tensioni dietro l’angolo. Cosa succederà stasera? Chi dei concorrenti in nomination rischia l’eliminazione? Scopriamolo insieme!

Grande Fratello Vip, anticipazioni 21 gennaio 2022: chi sono i concorrenti in nomination

In nomination questa sera, quindi a rischio eliminazione, ben quattro concorrenti. Stiamo parlando di Davide Silvestri, Jessica, una delle principesse Selassié, di Federica Calemme, sempre più vicina a Gianmaria e di Valeria Marini e Giacomo Urtis, che gareggiano come se fossero una sola persona. Chi di loro questa sera dovrà abbandonare il gioco e tornare in studio da Alfonso Signorini, padrone indiscusso di questa edizione?

Grande Fratello Vip 21 gennaio 2022: ultime news su Jessica e Sophie, gli ospiti di stasera

Amicizia finita quella tra Jessica e la giovane Sophie? A suon di ‘nomination’ inaspettate, le due ora sembrano in crisi e Jessica è rimasta davvero ferita dalle parole della mamma della bella influencer, che avrebbe messo in guardia la figlia. Discorso che ha turbato molto Jessica, che non ha certo nascosto il suo dispiacere e le sue lacrime. E questa sera sicuramente se ne parlerà con Alfonso Signorini.

GF VIP 21 gennaio 2022: novità su Delia, Alex e Soleil

Non si potrà, poi, non parlare di Delia Duran, nuova concorrente del GF Vip e moglie di Alex Belli, che è stato squalificato prima di Natale. Tra Delia e Soleil non corre buon sangue. E tra le due ora sembrerebbe esserci anche Manila, che ha difeso Delia e ‘tradito’ Sole. Ci sarà l’ennesimo confronto? E Alex da casa ha postato altri tweet incriminatori?