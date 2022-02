Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: nomination, televoto, eliminati, ospiti, ultime news Jessica e Barù

Dopo la puntata scoppiettante e ricca di colpi di scena di lunedì sera, il Grande Fratello Vip, il reality quasi giunto al capolinea dopo mesi e mesi, sta per tornare in prima serata con l’appuntamento imperdibile del giovedì. Ma cosa succederà? Chi è al televoto e rischia l’eliminazione proprio ora che i riflettori sulla casa più spiata d’Italia stanno per spegnersi? Chi, quindi, dovrà rinunciare al sogno della vittoria? E gli equilibri nella casa continuano a vacillare o con l’uscita di Alex Belli tutto è ritornato alla ‘normalità’?

GF VIP, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: concorrenti in nomination, chi viene eliminato stasera

Dopo la decisione di far uscire Alex Belli dalla casa a una settimana esatta dal suo ingresso e dopo aver visto l’eliminazione di Kabir Bedi, questa sera a rischio televoto ci sono tre vipponi, tutti grandi protagonisti del gioco. Stiamo parlando di Davide Silvestri, di Katia Ricciarelli, sempre più lontana da quella che sembrava sua amica, Manila, e di Nathaly Caldonazzo, una delle ultime arrivate che si è ben inserita nelle dinamiche. Il pubblico, che resta sovrano, chi deciderà di salvare? E chi, invece, dovrà salutare tutti e ritornare in studio?

GF VIP 24 febbraio 2022: ultime news su Alex, Delia e Soleil, il rapporto tra Jessica e Barù

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare del triangolo artistico, quello tra Alex, Delia e Soleil: l’attore ha abbandonato la casa tra delusione e rabbia, i rapporti tra le due donne come sono? La convivenza continua a essere pacifica o è solo apparenza? Si tornerà poi sulle sorelle Selassié, Jessica e Lulù, che negli ultimi giorni stanno discutendo. Di mezzo Barù, l’uomo che interessa molto a Jessica: cosa succederà in studio? Ci sarà un confronto? E ancora, con Katia Ricciarelli al televoto sarà inevitabile non parlare del suo rapporto con Manila: prima grandi amiche, ora quasi estranee. Non ci sarà niente che le farà riavvicinare?